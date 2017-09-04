"Açık denizlerde avlanacak balıkların girişinde kolaylık sağlansın"

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, balıkçılığın\"açık denizlerde avlanmaya teşvik edilmesi\" gerektiğini savunda ve \"Uluslararası sularda avlanan balıkların ülkemize girişinde kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılması halinde kendi karasularımızda karşılaşılan aşırı avlanma sorunu da çözülür\" dedi.

Balık avlama sezonunun başlangıcına ilişkin açıklamasında, sektörün 2016 yılını 794 milyon dolar ihracat ile kapattığını hatırlatan Sagun, 2017 yılının ilk 8 ayında 525 milyon dolara ulaşıldığını. Yıl sonunda ise 2016 yılını geride bırakacakmayı hedeflediklerini söyledi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla; Irak, Hollanda, Almanya, İtalya, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Rusya, BAE, Japonya olduğuna işaret eden Sagun, \"Hâli hazırda en büyük ihracat pazarı Avrupa ülkeleri olan sektörümüzün en önemli hedef pazarları ise ABD ve Japonya’dır. Bugün Avrupa’da tüketilen her 3 balıktan birinin Türk balığı olduğu artık biliniyor. Gerçek anlamda katma değeri yüksek bir ürün üretiyoruz ve ortalama ihracat fiyatımızın kg başına 5 dolar seviyesinde. Sektörümüz tamamen yerli kaynaklarla, yüksek katma değerli ihracat yapan sektörlerin başında geliyor\" dedi.

Sektörün 2023 hedefi olan 5 milyar dolar ihracata ulaşabilmesi için her yıl yüzde 13 büyümesi gerektiğini hatırlatan Sagun, bunun olabilmesi için Türk balıkçılarının mutlaka açık denizlerde avlanmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini savundu ve ekledi:

\"Köklü bir denizcilik geçmişine sahip ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin su ürünleri potansiyeli hepimizin malumları olsa da Türk balıkçılığı mutlaka açık denizlerde avlanmaya teşvik edilmelidir. Türk bayrağı ile avlanmaya çıktığımız uluslararası sulardaki balıkların ülkemize girişinde ithalat muamelesi görmesi ve uygulanan gümrük vergileri sektörü sıkıntıya sokuyor. Bu engeller nedeniyle en iyi teknoloji ve ekipmanlara sahip olmasına karşın, açık denizlerde avlanamayan balıkçılar iç sularda var olan yoğunluğu da artırıyorlar. Uluslararası sularda avlanan balıkların ülkemize girişinde kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılması halinde kendi karasularımızda karşılaşılan aşırı avlanma sorunu da çözülür.\" (Fotoğraflı)