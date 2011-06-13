-"ABDÜLHEY" VALİYİ DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ DENİZLİ (A.A) - 13.06.2011 - ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde ''Abdülhey'' karakterini canlandıran Kenan Çoban, Denizli Valisi Yavuz Erkmen'i düğününe davet etti. Kenan Çoban, Denizlili nişanlısı Dilek Özkan ile Vali Erkmen'i makamında ziyaret etti. 22 Haziran Çarşamba günü yapılacak düğün töreninde Erkmen'i aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Çoban, Vali Erkmen'i davet etti. Erkmen de fırsat buldukça diziyi izlemeye çalıştığını, Kenan Çoban'ın ''Abdülhey'' karakteriyle başarılı bir performans sergilediğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Çoban ve nişanlısı Dilek Özkan'a teşekkür etti. Erkmen, Kenan Çoban ve Dilek Özkan çiftine mutluluklar diledi.