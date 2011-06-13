T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"ABDÜLHEY" VALİYİ DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ DENİZLİ (A.A)

13 Haziran 2011 19:25

-"ABDÜLHEY" VALİYİ DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ DENİZLİ (A.A) - 13.06.2011  - ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde ''Abdülhey'' karakterini canlandıran Kenan Çoban, Denizli Valisi Yavuz Erkmen'i düğününe davet etti. Kenan Çoban, Denizlili nişanlısı Dilek Özkan ile Vali Erkmen'i makamında ziyaret etti.  22 Haziran Çarşamba günü yapılacak düğün töreninde Erkmen'i aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Çoban, Vali Erkmen'i davet etti. Erkmen de fırsat buldukça diziyi izlemeye çalıştığını, Kenan Çoban'ın ''Abdülhey'' karakteriyle başarılı bir performans sergilediğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Çoban ve nişanlısı Dilek Özkan'a teşekkür etti. Erkmen, Kenan Çoban ve Dilek Özkan çiftine mutluluklar diledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24