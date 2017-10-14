"ABD'nin vize tehditleri ikili ilişkileri zorlaştırıyor"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rus askerlere vize vermeyi reddetmesini rahatsız edici bulduğunu ve bu eylemlerin zaten zor olan ikili ilişkileri daha da zorlaştırdığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, “ABD’nin vize tehditleriyle bizim BM’deki normal çalışmalarımıza engel olma çalışmaları bizi rahatsız ediyor. Bu tür eylemler zaten kolay olmayan Rusya-ABD ilişkilerini daha da zorlaştırıyor” dedi.

ABD’nin Rus uzmanların stratejik istikrar konferansına katılmalarına engel olmaya çalıştığını belirten Zaharov, “Amerika Büyükelçiliği’ne ilgili belgeler Eylül ayında gönderildi. Belgelerin hazır olduğuna ilişkin bildirinin etkinliğin sona ermesinden sonra yapılması kötü bir oyunda güzel mayın koyma çabasına benziyor” dedi.