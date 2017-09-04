T24 LogoT24 Logo
Dünya

"ABD'nın füze savunma sistemlerini Güney Kore'de konuşlandırmasına askeri yanıt verilebilir"

  Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Eylül (DHA) –Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika'nın füze savunma sistemlerinin Rus sınırlarına yakın bir yerde yerleştirmesine Moskova'nın askeri yanıt verebileceğini bildirdi

04 Eylül 2017 16:51

 

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Eylül (DHA) –Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika\'nın füze savunma sistemlerinin Rus sınırlarına yakın bir yerde yerleştirmesine Moskova\'nın askeri yanıt verebileceğini bildirdi.
Rus resmi haber ajansı Ria Novosti\'de yer alan habere göre Ryabkov THAAD sistemlerinin Güney Kore\'ye yerleştirilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, \"Eğer her şey bu endişe verici tempoyla devam ederse bizim askeri anlamda tepki gösterme konumuz bir yerde patlak verebilir. Ben hiçbir şeyi büyütmek istemiyorum. Fakat bazı şeyleri görmezden gelemeyiz\" dedi.
Moskova\'nın şu anda hızlandırılan bu planlara olumsuz tepkisini hiçbir zaman saklamadığının altını çizen Ryabkov, \"THAAD kolaylıkla uzak mesafe füze sistemlerine dönüşebiliyor. Ve tüm bunlar Amerika\'nın füze savunma sisteminin elementleri haline geliyor\" dedi.
Temmuz ayında ABD ve Güney Kore gereklilik halinde Kuzey Kore\'nin füzelerini yakalayacak THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda anlaştılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KaçmazMoskovaEylül DHADışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov AmerikaRusRia NovostiRyabkov THAADGüney KoreBenFakatRyabkovVeAmerikaTemmuzABDKuzey KoreTHAAD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24