-"ABDİ İPEKÇİ" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - ''2010 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülleri'', Milliyet gazetesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Milliyet'in köklü geleneklere sahip olduğunu ve bu gelenekler içerisinde birçok etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunun altını çizen Mutlu, kendi mesleğinin de zor olduğunu ancak her gün farklı bir şeyi takip etmenin, her gün taze kalmanın daha zor olduğunu dile getirdi. Zaman zaman gazetecilerle yaptığı toplantılarda bu konuyu dile getirdiğini anlatan Mutlu, gazetecilerden ise ''Gazetecilik gerçekten zordur ancak heyecanı farklıdır'' cevabını aldığını kaydetti. Vali Mutlu, ''Gerçekten bu iş sevildiği takdirde yapılacak bir meslektir. Ancak ve ancak çok sevildiği takdirde bu zorluklara karşı çalışılabilir'' dedi. Milliyet Gazetesi yazarı ve ödül yönetmeni Nail Güreli de, Milliyet'in 61 yıldır geleneklerine bağlı olarak sosyal sorumluluk projelerine de çeşitli etkinliklerle destek olduğunu söyledi. -NEDİM ŞENER DE JÜRİ ÜYESİ- Bu etkinliklerden birisinin de Abdi İpekçi'nin anısına verilen ödüller olduğunu hatırlatan Güreli, ödüllerin bu yıl 29. kez verildiğine dikkati çekti. Ödül kazananların bir sonraki ödüllerde jüri üyesi olduğunu, bu kapsamda geçen yıl ödül kazanan, şu an ise Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener'in de ödül jürisinde yer aldığını belirten Güreli, daha sonra Şener'in avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı okudu. Nedim Şener, mesajında şunları dile getirdi: ''Geçen yıl 2010 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü'nü alırken, 'Dink cinayetinin ne olursa olsun aydınlatılması için ömrümün sonuna kadar uğraşacağım' demiştim ve işte şimdi Silivrideyim. Çok söylediler; 'Evladım, bu adamlarla uğraşma, bunlar hem Ergenekon'u yürütüyorlar, tehlikeli adamlar. Sen de çıkmış Dink cinayetinde o adamların rolü var diyorsun. Allah korusun başına bir şey gelecek.' Evet, söylenenlerin hepsi doğru çıktı. Dink cinayetinde parmağı olanlar, biz üzerine gittikçe arsız oldular. Çok uyarıldım. Uzlaşma yönünde çok teklifler aldım. Ama ben hayatı pahasına gazetecilik yapan Abdi İpekçi'nin muhabirlerindenim. Ve elimde sadece kelimeleri olan meslektaşımız, kardeşimiz Hrant Dink'in cinayetinde rol oynamış polis, MİT'çi ve jandarma içerisindeki karanlık güçleri açığa çıkarmanın en başta gazeteci olarak bizim görevimiz olduğunu unutmadık.'' -ÖDÜLLER- Törende, 2010 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülleri ''haber'' dalında, Vatan gazetesinde 13 Ağustos 2010'da yayımlanan, ''AİHM'de Vahim Savunma'' haberiyle, ''Hrant Dink cinayetinde devletin daha farklı bir tutum alması gerekirken AİHM'deki davada suçlamasıyla ortaya çıkan çelişkiyi somutlaştırdığı'' gerekçesiyle Kemal Göktaş'a verildi. Ümit Bektaş da, Reuters tarafından servise konulan ''ODTÜ'de Protesto'' başlıklı haberiyle ''fotoğraf'' dalında ödül aldı. 16 Aralık 2010'da yayımlanan ve birçok gazetede yer alan fotoğrafın ''çok sık yaşanan ve izlenen bir toplumsal olayda taraflar arasında gerilim ve çelişkiyi çok iyi yansıtan çok güçlü ifadesiyle ironik bir boyut taşıması'' dolayısıyla ödüle değer bulunduğu bildirildi. -ÖRSAN ÖYMEN ANISINA ÖDÜL- Törende, ''2010 Milliyet Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü'' de Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Sezer Ayan'a verildi. Ayan, bu ödüle, ''Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet'' başlıklı çalışmasının ''konuyu psiko-sosyal, tarihsel ve hukuksal açıdan incelenmesi, kapsamlı bir çalışma olması'' nedeniyle değer bulundu. Ödüllerin, Vali Mutlu ve DK Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından sunulduğu törene, çok sayıda davetli katıldı.