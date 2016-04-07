"Abdeslam'ın iadesi birkaç hafta alacak"



Paris saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam’ın avukatı Sven Mary, Abdeslam’ın birkaç hafta içinde Fransa’ya gönderileceğini açıkladı. Mary, Abedslam'ın Belçika'daki sorgusunun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Kasım ayında Paris’te düzenlenen saldırılardan birkaç saat sonra Belçika’ya kaçan Abdeslam’ın kardeşi saldırıda kendini havaya uçurmuştu. Abdeslam, 18 Mart’ta Molenbeek’te düzenlenen baskında yakalandı.

Baskın sırasında dört polis memuru açılan ateşte yaralandı. Avukat Mary, savcıların Abdeslam’ı bu olay hakkında da sorgulamak istediğini kaydetti.