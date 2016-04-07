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Dünya
Deutsche Welle

"Abdeslam'ın iadesi birkaç hafta alacak"

Belçika'da tutuklu bulunan, Paris saldırılarının baş zanlısı baş zanlısı Salah Abdeslam’ın birkaç hafta içinde Fransa’ya gönderileceği açıklandı.

07 Nisan 2016 23:53


Paris saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam’ın avukatı Sven Mary, Abdeslam’ın birkaç hafta içinde Fransa’ya gönderileceğini açıkladı. Mary, Abedslam'ın Belçika'daki sorgusunun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Kasım ayında Paris’te düzenlenen saldırılardan birkaç saat sonra Belçika’ya kaçan Abdeslam’ın kardeşi saldırıda kendini havaya uçurmuştu. Abdeslam, 18 Mart’ta Molenbeek’te düzenlenen baskında yakalandı.

Baskın sırasında dört polis memuru açılan ateşte yaralandı. Avukat Mary, savcıların Abdeslam’ı bu olay hakkında da sorgulamak istediğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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