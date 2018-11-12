"ABD ve Rusya diyaloğunun yeniden başlaması iyiye işaret"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD ve Rusya arasındaki durumun diyaloğun yeniden başlatılması yönünde değiştiğini ve bunun \"iyiye işaret\" olduğunu söyledi.

Patruşev “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bizim ilişkilerimiz neredeyse hiç diyalog kurulmayan bir düzeye kadar geriledi. Durum şu anda az da olsa değişti. Diyalog kurulmaya başlandı, bu bile iyi bir sinyal” dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris’teki etkinliklerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin’de 30 Kasım-1 Aralık’ta düzenlenecek zirve çerçevesinde görüşmeyi planladığını açıklamıştı.