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Dünya
Deutsche Welle

"ABD, TTIP için AB'ye baskı yapıyor"

Greenpeace çevre örgütünün medyaya sızdırdığı belgelere göre, ABD, TTIP serbest ticaret anlaşması çerçevesinde çevre duyarlılığı ve tüketici hakları konusunda AB’yi taviz vermeye zorluyor.

02 Mayıs 2016 13:17


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) arasında müzakereleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nın (TTIP) 240 sayfalık taslak metni çevre örgütü Greenpeace tarafından basına sızdırıldı. Metinden kesitler yayınlayan Alman Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR'in haberine göre, Washington'ın AB'yi Avrupa'da daha fazla Amerikan tarım ürününün satışını mümkün kılmadığı takdirde Avrupa'da üretilen otomobillerin ABD'ye ihraç edilmesini kolaylaştıracak süreci bloke etmekle tehdit ettiği ileri sürülüyor. AB'nin bu isteği gerçekleştirmesi ise Birlik içinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GMO) ve hormonlu etin satışını önleyen tüketicinin korunması ilkelerinin darbe görmesi anlamına geliyor.

Gün içinde metnin tamamını Berlin'de düzenlenecek bir basın toplantısında açıklayacağını duyuran Greenpeace yetkilileri, anlaşmanın hormon bozucu kimyasalların kullanılması gibi tartışmalı konularda önleyici tedbirler alınmasını da engelleyeceğini ve büyük şirketlerin metnin taslağının oluşturulması sürecine önemli ölçüde müdahil olduğunu öne sürdü.

TTIP'e tepkiler

TTIP için geçtiğimiz Cuma New York'ta müzakerelerde bulunan temsilciler, anlaşmayı muhalif seslerin yanı sıra, ABD'de gerçekleştirilecek seçimler ve İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağını belirleyecek olan referandum gibi kritik süreçlere rağmen bu yıl içinde tamamlayacakları konusunda iyimser olduklarını açıkladılar.

TTIP gündeme geldiğinden beri, Atlantik'in iki yakasındaki farklı kesimler tarafından tepki görüyor. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre her üç Almanya vatandaşından biri anlaşmaya karşı. ABD Başkanı Barack Obama geçen hafta Hannover'a gelerek burada anlaşmayla ilgili temaslarda bulunmuş, Obama'nın ziyareti çok sayıda çevre ve tüketici koruma örgütünün yanı sıra, sendikalar ve kiliseler tarafından protesto edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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