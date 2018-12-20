"ABD Suriye'deki varlığını tamamen çekmeyecektir"

İSTANBUL, (DHA) - ABD\'nin Suriye\'den çekilme kararını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Talha Köse, \"Çekilme, ABD\'nin Suriye\'deki veya Ortadoğu\'daki varlığını tamamen ortadan kaldıracağı anlamına gelmiyor ki bölgeden çıkmayacaktır\" dedi.

ABD, Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusuna operasyon sinyali verdiği bugünlerde Suriye\'den çekilme kararı aldığını duyurdu. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, \"Çekilme ABD\'nin Suriye\'deki veya Ortadoğu\'daki varlığını tamamen ortadan kaldıracağı anlamına gelmiyor ki çıkmayacaktır. ABD, askerlerin bir kısmını Irak\'a bir kısmını da Suriye\'nin başka yerlerinde ufak merkezler oluşturup orada muhafaza edecektir\" diye konuştu.

\"TRUMP MUHTEMELEN ASKERİ YETKİLİLERLE TAM MUTABIK DEĞİL\"

Genel olarak ABD\'nin Suriye politikasında çok yapısal bir değişiklik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köse, \"Trump\'ın zihnindeki Suriye politikası daha çok DEAŞ ile mücadele şeklindeydi. Oradaki bölge siyasetini şekillendirme, İran hatta kısmen Türkiye\'yi dengeleyip bölgesel bir denklemin parçası olma gibi daha uzun vadeli politikaları vardı. Bölgesel bir denklemin parçası olma gibi niyeti içindelerdi. Trump çekilme kararıyla Suriye konusunda daha büyük bir denklemin parçası olmayacağını ortaya koymuş oldu. Muhtemelen askeri yetkililerle de tam mutabık değillerdir\" ifadelerini kullandı.

\"ABD TÜRKİYE\'Yİ KAYBETME NOKTASINA GELMİŞTİ\"

Bölgede PYD\'nin kaybettiğini belirten Prof. Dr. Köse, \"Trump başa geldiğinde İsrail ve Suudi Arabistan ittifakı ve PYD\'nin desteğiyle bölgede bir düzen oluşturmaya çalıştı. İran\'ı, Türkiye\'yi hatta diğer bölge ülkelerini de bunla dengelemek için uğraştılar. Bu politika başarılı olamadı, Yemen\'de de başarısız oldular. Suriye\'de de tek enstrüman PYD\'ydi, Suudi Arabistan maddi destek veriyordu ama karşılığında tabi ki ABD Türkiye\'yi kaybetme noktasına geldi. Gazeteci Cemal Kaçıkçı kriziyle birlikte dengeler değişmeye başladı. ABD, Türkiye\'yi kazanmak ve Suriye\'deki maliyetini azaltmak için böyle bir hamle yaptı. Ortadoğu\'daki denklemdeki varlığı da azalmış oldu\" dedi.

\"İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN BU DURUMDAN RAHATSIZ OLACAKTIR\"

Bölgedeki Kürtlerin geleceğini PKK,PYD ile birlikte düşünmemek gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Köse, \"PKK,PYD kendileriyle hareket etmeyen bütün Kürtlere zulüm uyguluyor. Daha ılımlı bölgedeki Kürtlerle rahat çalışacak halde Türk-Kürt olgusunun Suriye denklemine dahil olması gerekiyor. PKK ve PYD\'siz bir Kürt varlığını Türkiye bölgede destekleyecektir. İsrail ve Suudi Arabistan ise bu durumdan rahatsız olacaktır\" diye konuştu.

\"ABD KENDİ LEHİNE TÜRKİYE\'Yİ DENKLEME DAHİL ETMEK İSTİYOR\"

Türkiye\'nin bölgedeki tavrını net olarak ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Köse, \"Türkiye ile Amerika bütün iş birliklerini sona erdirme noktasına gelebilirdi ve bu büyük risk olurdu. PYD\'nin arkasında ABD olduğunu biliyoruz. Türkiye\'yi denklemden çektiğinde İran\'ı hatta Karadeniz\'de Rusya\'yı dengelemek de ABD açısından mümkün olmayacaktı dolayısıyla Türkiye\'yi daha büyük jeopolitik bir çerçevenin içinde düşündüğünde çok etkili bir ülke. Patriot füzelerinin satışının da aynı anda çıkması aslında Türkiye\'yi tekrar kendi lehlerinde denkleme sokma çabalarının bir göstergesidir\" ifadelerini kullandı.