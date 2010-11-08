-"ABD İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER İVME KAYBEDİYOR" ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri gitmediğini, aksine ivme kaybettiğini belirterek, ''TOBB olarak, Başkan Obama'nın ortaya koyduğu 'model ortaklık' yaklaşımın iktisadi boyutunun güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 'Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi'ni güçlü bir şekilde destekliyoruz'' dedi. Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli Franklin Center isimli düşünce kuruluşunun, TOBB işbirliğinde düzenlediği, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da katıldığı ''26. TransAtlantik Konferansı''nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda, Türkiye ve Babacan isimlerinin yan yana gelmesinin, ekonomide güven ve istikrar anlamına geldiğini söyledi. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü, sağlam temellere dayandığını, siyasi ve askeri ilişkilerin de kökleştiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ekonomik ilişkiler konusunda daha ciddi adımlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, AB'nin hala Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, Türkiye'nin dış ticaretinin yarısının AB ülkeleriyle yapıldığını, Türkiye'nin AB'nin en büyük 6. ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin İsrail ile birlikte bu bölgenin iki sanayi ülkesinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Şimdi önceliğimiz Türkiye'den bölgeye, bölgeden Türkiye'ye değerler zinciri kurmaktır. Bunu piyasa ekonomileri ile yapmayacağız. Devlet kontrolünde ekonomilerle yapacağız. Bu bölgenin küresel ekonomiye bir başka doğal entegrasyon yolu yoktur'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu niteliğinin yabancı yatırımları artırdığını belirterek, ''Şimdi zaman bölgenin tümüne yönelik ortaklıklar için Türkiye'yi üs haline getirmektir'' görüşünü dile getirdi. ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri gitmediğini, aksine, ivme kaybettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ''ABD'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı, 2002 yılında yüzde 7,3 iken 2008 yılında bu oran yüzde 4,8'e gerilemiştir. Biz, TOBB olarak, Başkan Obama'nın ortaya koyduğu 'model ortaklık' yaklaşımın iktisadi boyutunun güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 'Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi'ni güçlü bir şekilde destekliyoruz. Biz hükümetlere uygulanabilir, iş dünyasına hitap eden çözümler önermeye devam edeceğiz. Mevcut işbirliği platformları ve bunlara ilave olarak kurulmaya çalışılan Türk Amerikan İş Konseyi ile daha yakından çalışmak istiyoruz'' diye konuştu. -''TÜRKİYE İRAN'IN KOMŞUSU VE ÖYLE OLMAYA DEVAM EDECEK''- İran konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, ''İran'ın nükleer silaha sahip olmasını tasvip etmediklerini'' söyledi. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı ekonomik yaptırım kararına uyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, öte yandan ABD'nin BM dışında İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türk şirketlerini ek zarara uğratma tehlikesi bulunduğuna işaret etti. ''Türkiye İran'ın komşusu ve öyle olmaya devam edecek'' diyen Hisarcıklıoğlu, ''Geçen yıl Türkiye ile İran'ın ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştı. İran'ı küresel sisteme entegre etmenin bir yolu da ticarettir. İran ile iş yapan Türk şirketleri, elbette bireysel olarak yapacağı işin artılarını ve eksilerini değerlendirerek karar verecekler. Ancak bunların, İran'da nükleer silah üretimine katkıda bulunmayacakları bilinmelidir'' görüşünü ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin komşularıyla artan ikili iktisadi ilişkilerinin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri açısından, bir engel olmaktan ziyade fırsat olduğunu dile getirdi. TOBB olarak bölgenin iktisadi dönüşüm sürecine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Forumu ve Türkiye, İsrail ve Filistin katılımıyla oluşturulan Ankara Forumlarıyla doğrudan üçlü diyalog mekanizmaları kurduklarını, Irak ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını anlattı. Amerikan yönetiminin başlattığı, ''Yeni Başlangıç için Ortaklar'' projesinin, İslam ülkeleriyle ABD arasındaki diyalog tesisinde bir umut olduğunu düşündüklerini dile getiren Hisarcıkloğlu, programın ''Girişimcilik Bileşeni''ne ciddi katkı sağlayacak, deneyim ve bilgi birikimleri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, ABD yönetimlerinin Türkiye'nin AB Katılım Sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını da belirterek, ''Bugün, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde ABD'nin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır'' dedi. TOBB Başkanı, Türkiye'nin PKK terör örgütüyle devam eden mücadelesinde uluslararası toplumun tam desteğine ihtiyaç duyduğunu, bunun sadece Türkiye için değil gerek Irak gerekse bütün bölgenin barışı, istikrarı ve ekonomik durumu için önemli olduğunu vurguladı. ''Yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü, 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 73 milyon nüfusu ile Türkiye, ABD yönetimi açısından başlı başına bir gündem konusu haline getirilebilmelidir'' diyen Hisarcıklıoğlu, ''Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığında Türkiye'nin artık ayrı bir yapılanma ve gündem haline getirilmesi'' gerektiğini sözlerine ekledi.