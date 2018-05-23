"ABD eksenli finansal odaklar hükümeti ekonomi ile vurmaya çalışıyor"

İSTANBUL, (DHA)- DÖVİZ kurundaki hızlı yükselişi değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, \"Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranı bakımından dünyada en iyi ülkeler arasında. Yani doların yükselmesi için ortada hiçbir ekonomik gerekçe yok. ABD eksenli finansal odaklar mevcut hükümetin itibarını azaltmaya ve 24 Haziran seçimlerinde hükümete karşı bir nevi (olumsuz) oy kullanmaya çalışıyorlar\" dedi.

Türkiye\'nin dış borç oranı en düşük ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, \"Şunu bir iktisatçı olarak söylemek istiyorum. Ben hayatımda bu kadar sert ve keskin bir çıkış görmedim. Ortada hiçbir ekonomik gerekçe yok. Türkiye\'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28, Türkiye dünyada bu noktada en iyi ülkeler arasında. Yani Türkiye borçluluk oranı en az olan ülkeler arasında yer alıyor. Ülke olarak dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 53. ABD, İngiltere ve Fransa Türkiye\'den kat kat daha yüksek oranda borçlu.(Dış borcun milli gelire oranı, ABD’de yüzde 98, Fransa’da yüzde 213, İngiltere’de 313). Nereye bakarsak bakalım Türkiye ekonomisinin çok güçlü ve sağlam olduğunu görüyoruz\" diye konuştu.

\"DOLARIN YÜKSELMESİ İÇİN HİÇBİR GEREKÇE YOK\"

Cari açığın dünden bugüne değişmediğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, \"Hatta önceki yıllarda bugünkünden daha fazlaydı. Ekonomik olarak doların yükselmesi için hiçbir gerekçe yok. Ekonomik gerekçe olsa bile kurda çok daha ılımlı artışların olması lazım. Bu kadar sert ve keskin çıkışları gerekçe gösterebilecek hiçbir ekonomik neden elimizde yok. Doların artması için ekonomik olarak hiçbir gerekçe göremiyoruz. Dolar bundan çok daha ılımlı artsa bile nedeni yok diyeceğiz. Ama bu kadar sert artışın hiç nedeni yok. Bu akıl alır gibi değil\" ifadelerini kullandı.

\"FİNANSI SİYASİLEŞTİRDİLER\"

Dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın seçimi kazanmasını istemediğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tatlıyer, \"Finansal saldırıları gerçekleştirenler 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya çalışıyorlar. Sonuçta her zaman elinizdeki finansal gücü siyasi nedenlerle kullanabilirsiniz. Bu şekilde finansı siyasileştirirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, AK Parti\'ye özellikle ABD\'den çok negatif bir tutum var. Erdoğan\'ın seçimi kazanamaması için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Seçimlerde mevcut hükümetin ve Erdoğan\'ın itibarını azaltmak için ya da seçimlerde vatandaşları istedikleri yöne çekmek için ellerindeki finansal gücü kullanmalarından daha normal bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bunu da şu an çok sert bir şekilde yapıyorlar\" değerlendirmesinde bulundu.

\"ORTA VE UZUN VADELİ KARARLAR ALMAYIN\"

Yatırımcılara bir süre beklemeleri uyarısında bulunan Tatlıyer şu tavsiyelerde bulundu:

24 Haziran seçimlerini beklesinler. Seçimden sonra da Türkiye ile uğraşacaklar ama dolar bu kadar hızlı yükseldiği gibi seçim sonrası birden düşebilir. Yatırımcılara tavsiyem bir süre beklemeleri. Seçime bir ay kaldı ve bu sürede mevcut durumda normal gündelik işleyiş devam etsin, orta vadeli ve uzun vadeli özellikle dolarla ilgili kararlar alınmasın. Doların seyri normal değil, seçim sonrasına odaklanmak gerekiyor.\"

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