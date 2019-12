-"AB üyesi ülkeler Türkiye gibi olmak istiyor" İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, ''Bakın bugün Türkiye gerçekten hem doğumuzdaki hem batımızdaki ülkelerin imrendikleri, ilham kaynağı haline gelmiş bir ülkedir'' dedi. Bağış, AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kollarının, Samandıra Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresinde yaptığı konuşmada, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir açıklama yaparak, İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyatlarına resmen adaylığını ilan ettiğini kaydetti. Bu sefer olimpiyatı İstanbul'a getireceklerini vurgulayan Bağış, ''Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bakın bugün Türkiye gerçekten hem doğumuzdaki, hem batımızdaki ülkelerin imrendikleri, ilham kaynağı haline gelmiş bir ülkedir. Doğumuzdaki ülkelerde bugün insanlar sokaklara dökülmüş demokrasi, ifade özgürlüğü ve insanca yaşamak istiyorlar. Bireysel haklarını talep ediyorlar, daha iyi iş imkanları istiyorlar. Türkiye gibi olmak istiyorlar ve bunu da açık yüreklilikle her yerde dile getiriyorlar'' diye konuştu. Batıdaki ülkelerin de ekonomik olarak Türkiye'nin sağladığı atılımları, kalkınma hızını takip ettiklerini belirten Bağış, ''İnanın bana, üyesi olmaya çalıştığımız AB üyesi ülkeler de Türkiye gibi olmak istiyorlar. Doğumuzdakiler demokrasimize, batımızdaki ülkeler ise ekonomik gücümüze özeniyor. İşte Türkiye, bizim kendi değerlerimizde olan, her şeyin orta yolunu bulma kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir'' şeklinde konuştu. Bağış, bu nedenle Türkiye'nin bugün farklı bir konumda olduğunu kaydederek, ''Eskiden gençlerin eline bıçaklar, silahlar dağıtan zihniyetler vardı. Biz gençlere eğitimin yollarını açıyoruz. Çok şükür şu 9 yılda 163 bin derslik yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Eskiden 'Ali topu tut' diye çocuklara okuma yazma öğretiyorlardı, şimdi 'Ali tableti tut' diye öğretmeye başladılar'' dedi. Türkiye'de ileri demokrasinin peşinde olduklarını, bu ülkede herkesin dilediğince yaşama hakkının da AK Parti'nin ve hükümetin güvencesi altında olduğunu dile getiren Bağış, şöyle devam etti: ''Biz, bize yapılan zulmü unutmadık. Kimse birtakım ayak oyunlarıyla toplumu ürkütmeye kalkmasın. Onları bu millet artık yemiyor. Bu millet artık o eski korkularını yaktı, küllerini de denize döktü. Bu ülkenin hedefi 2023'te dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olmak. Bu ülkenin hedefi dünyayla yarışır bir gençlikle ilimde, bilimde, aynı zamanda kültürde, ahlakta her konuda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmak. Hiç kimse bu milleti birbirine düşürmeye kalkmasın.''