"AB biyometrik pasaportları beklemeyecek"



Alman Bild gazetesi, Türkiye'den vize muafiyeti koşullarından biri olarak istenen biyometrik pasaportlarla ilgili bir iddiaya yer verdi. AB Komisyonu çevrelerine dayandırılan habere göre, Türk vatandaşları için planlanan vize muafiyeti biyometrik pasaportlar yürürlüğe girmeden geçerli olacak.

Haberde, Türk vatandaşlarının bu yılın sonuna kadar sahip oldukları pasaportlarla vizesiz Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilecekleri belirtildi.

AB Komisyonu yarın açıklıyor

AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması konusundaki görüşünü yarın açıklaması bekleniyor. AB çevrelerinden sızan bilgilere göre haziran ayı sonunda Schengen Bölgesi'ne Türk vatandaşları için vize zorunluluğu kaldırılması planlanıyor. Ancak bunun için Türkiye'den istenen 72 koşulun yerine getirilmiş olması da gerekli.

Türkiye, AB ile yapılan mülteci anlaşmasına karşılık Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılmasını şart koşmuştu.