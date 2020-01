-"AA'nın çok önemli bir faaliyetine tanıklık ediyoruz" ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansının çok önemli bir faaliyetine tanıklık ettiklerini belirterek, ''Haber Akademisi ismiyle öğrenci alarak arkadaşlarımıza belli süreçte eğitimin verilmesi, onların iyi bir gazeteci olarak yetiştirilmesi ve bu konuda iyi yetişmiş insanlar olarak çalışmalarına başlaması amacıyla güzel bir program ortaya konuldu'' dedi. AA Haber Akademisinin açılışını yaparak ilk dersi veren Başbakan Yardımcısı Arınç, 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının, 100. kuruluş yıl dönümünde nasıl bir vizyonla ve dünyadaki sayılı haber ajansı içerisinde ismi bilinen, duyulan bir ajans olarak yoluna nasıl devam edeceği konusunda bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. ''Genel Müdürümüz Kemal Öztürk'ün göreve başladığı 6 aydan bu yana çok güzel gelişmeler oldu'' diyen Arınç, ''Şüphesiz bu kurum, kıdemli bir kurumdur. 6 Nisan 1920'de büyük Atatürk tarafından kurulmuştur. Şu anda 92. yıl dönümündeyiz'' dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu Ajansını kurmasının iki sebebi bulunduğuna dikkati çeken Arınç, ''Birincisi parlamento çalışmalarının duyurulması, yasama çalışmalarının halka iletilmesi konusunda ona bir görev verilmiş. İkincisi ve en önemlisi, milli mücadele devam ediyordu. Bağımsızlık mücadelemizin, Türkiye ve dünyaya daha iyi tanıtılabilmesi, bir haber ajansı yoluyla mümkün olabilirdi. Dolayısıyla 92 yıldan bu yana ajansımızda görev yapan genel müdür ve çalışanlarının her kademesinde emekleri geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, rahmete kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz'' şeklinde konuştu. Geçmişten bu yana birçok genel müdürün AA'da görev aldığını, onlara da emeklerinden dolayı teşekkür etmek istediğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Ancak her yenilik, her atılım, misyonumuza uygun yeni vizyon arayışları bence çok önemlidir. Dolayısıyla bugün bu konferans salonunun yenilenmiş olmasından tutunuz, Anadolu Ajansı'na dar gelen, aslında çalışanlarımızı bir hayli sıkan bu dar ve küçük kurumun içerisindeki yenilikler dahi dikkatimizi çekmektedir. Ancak onun ötesinde haber akademisiyle ve 100. yılı vizyonumuz içerisinde hedeflerimizde inşallah göreceksiniz, Anadolu Ajansı bugüne kadar en büyük atılımı yapmış olacak, hedeflediğimiz noktaya en azından 100. yılımızda gelmiş olacak. Dünyadaki en önemli haber ajanslarından 5'inin içerisinde yer alacak bir hedefi gözetliyoruz. Çok yakın zamanda başlayacak Arapça ve Boşnakça ile 11 dilde habercilik yapan bir Anadolu Ajansı ile devam etmek istiyoruz.''