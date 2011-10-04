-"AA objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak" sergisi TBMM (A.A) - 04.10.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' konulu sergi, TBMM'de açıldı. TBMM Şeref Holü'ndeki sergi, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk tarafından açıldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, ''Somali'de bir insanlık dramı yaşandı, yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olarak dünya siyasetinde aktif rol olan bugünkü duruşuyla, bu drama milletimizin katkılarını organize etti. İnanılmaz boyutlarda yardımlar yaptı, gerek nakdi gerek eşya olarak'' dedi. Anadolu Ajansının basında önemli bir tecrübeye sahip bulunduğunu, geçmişinde her zaman doğru bilgilendirme ve olayları doğru yansıtma şöhreti olduğunu belirten Sağlam, Mecliste açılan serginin, Somali'deki dramı kendi foto muhabirlerinin objektifinden yansıtan AA'nın, dünyanın başka yerlerinde düzenleyeceği sergilere başlangıç olacağını kaydetti. Türkiye'nin Somali'de yaşanan drama duyarlı davrandığını, 600 milyon lira tutarında yardımı bu ülkeye ulaştırdığına dikkati çeken Sağlam, ''Bu yardımın ne kadar gerekli olduğunu, bu insanlık dramını ortaya koyan fotoğraflarla göreceğiz. Dünyanın da görmesi için serginin başka yerlerde açılması da planlanmaktadır. Anadolu Ajansımızı, insanlık dramına dünyanın dikkatini çekmek amacıyla sergiyi düzenlemesinden ötürü kutluyorum. Diğer ülkelerin de bu drama ilgi göstermelerini ve daha fazla yardım yapmalarını diliyorum'' diye konuştu. Sağlam, Somali'de yaşanan dramı yansıtması ve dünyadaki diğer ülkelerin ve insanların dikkatine sunması açısından Anadolu Ajansına teşekkür borçlu olduklarını vurgulayarak, zor şartlar altında görev yapan muhabir ve foto muhabirlerini kutladı. -''TBMM en hızlı duyarlılık gösteren kurumlardan biri''- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de yaptığı konuşmada, serginin, dünyanın yaşadığı en büyük dramlardan biri olan Somali'deki açlık ve yoksulluğa tanıklık eden AA muhabir ve fotomu muhabirlerinin izlenimlerini Türk vatandaşlarına yansıtmak için fotoğraf sergisi düzenlediklerini anlattı. Sergideki fotoğrafların tamamının Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirler tarafından çekildiğini hatırlatan Öztürk, daha önce Ankara Metrosunda izlenime açılan sergiyi ''TBMM'nin en şerefli yerinde açmak istediklerini'' kaydetti. Meclis Başkanlığı'nın büyük anlayışla kendilerine salon tahsisi yaptığını belirten Öztürk, ''Çünkü TBMM, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan sıkıntılara, açlığa ve sefalete en hızlı duyarlılık gösteren kurumlarımızdan birisidir'' dedi. AA'nın; ''dünyada sözü olan herkesin sesi olmaya aday olduğunu'' ifade eden Öztürk, şöyle konuştu. ''Afrika'da, Ortadoğu'da, Asya'da mağdur olmuş tüm halkların sözü vardır, biz de bu sözü sese, yazıya, fotoğrafa dönüştürmüş bir ajansız. Büyük bir onur ve gururla devletimizin dünyanın dört bir yanında yaptığı yardımları, etkinlikleri dünyaya ve Türkiye'ye duyurmak için çaba gösteriyoruz. Somali bunların belki de en dramatik olanıdır. Fotoğrafları gördüğünüzde, izlediğinizde dünyanın bir ucunda, izlenmesi ve görülmesi bile tahammül edilemeyecek bir dramın yaşandığına şahit olacaksınız. Umuyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin göstermiş olduğu duyarlılığı tüm dünyada görmüş oluruz.'' -''Türkiye'nin duyarlılığını Avrupa'ya taşımak istiyoruz''- Sergiyi Avrupa'da da açma niyetleri olduğunu belirten Öztürk, fotoğraflara Almanca, İngilizce ve Fransızca altyazı yazarak ''Türkiye'nin duyarlılığını Avrupa'ya taşımak istediklerini'' söyledi. TBMM'nin duyarlılığının diğer ülke parlamentolarına da örnek olması dileğinde bulanan Öztürk, böylece yaşanan dramı bir an önce son ereceğini kaydetti. AA'nın, Somali'ye ilk giden basın kuruluşu olduğuna işaret eden Öztürk, ''Dünyada drama ilk tanıklık eden ve hassasiyet gösteren kuruluş olarak ekibimizle gurur duyuyoruz'' dedi. Serginin açılışına; milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, Meclis bürokratları, çalışanları ile gazeteciler katıldı. Sağlam ve Öztürk, daha sonra sergiyi birlikte gezdi. AA foto muhabirleri, fotoğrafların öykülerini Sağlam'a anlattı. -Bahçeli sergiyi gezdi- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sergiyi gezdi. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Bahçeli, ''Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık'' dedi. 80 fotoğraftan oluşan sergi, 10 gün boyunca izlenime açık olacak.