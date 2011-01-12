-"911" VE "999"U ARAYAN TURİST 112'YE YÖNLENDİRİLECEK ANTALYA (A.A) - 12.01.2011 - Antalya'da pilot uygulama kapsamında ''155 Polis İmdat, 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangını İhbar, 158 Sahil Güvenlik'' acil çağrı merkezlerine yapılan tüm yardım talepleri ''112 Acil Çağrı Merkezi''nde toplanırken, 911 ve 999'u arayan yabancı turistler de 112'ye yönlendirilecek. Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren yaptığı açıklamada, Türkiye'de pilot olarak Antalya'da uygulanan 112 acil çağrı merkezine yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından arandığını söyledi. Eren, acil durumlarda yardım talebiyle ABD'nin acil çağrı hattı 911 ile İngiltere'nin acil çağrı hattı 999'u arayan turistlerin de Antalya'da ''112 Acil Çağrı Merkezi''ne yönlendirileceğini belirterek, ''911 ve 999 arandığında 112'ye yönlendirilmesi talepleri çeşitli ülkelerin konsolosları aracılığıyla geldi'' dedi. -TURİSTLER SOHBET İÇİN ARIYOR Turan Eren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2010 yılında 2,5 milyon çağrının geldiğini, bunun 928'inin yabancılardan olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Aramaların yüzde 87'si yani 810'u gereksiz arama. 112'yi sohbet etmek için arayan turist de var. Eğlence mekanının adresini sormak için arayan da var. Bazı turistler kaldığı oteli şikayet etmek için 112'yi aradı. 118 gerekli çağrının 45'i sağlık, 6'sı itfaiye, 44'ü polis, 37'si jandarma aramaları için yapıldı. Bu çağrıların 22'si medikal, 19'u darp, 10'u kaza, 9'u hırsızlık, 22'si şikayet olarak kayıtlara geçti.'' Eren, Temmuz-31 Aralık arasında 112'ye Rusça 317, Almanca 145, İngilizce 197 çağrı bırakılırken, 127 çağrı da çeşitli dillerde bırakıldı. Turan Eren, 112'ye gelen Türkçe çağrıların yüzde 92'sinin gereksiz çağrılar oluşturduğunu bildirdi. ''Sevgilisinden ayrıldığını söyleyenlerden adres soranlara, akmayan suyu şikayetinden komşusunu şikayet edene'' kadar çok sayıda çağrı aldıklarını ifade eden Eren, ''Gelen 2,5 milyon çağrının yüzde 8'ini oluşturan 224 bin 225 gerekli çağrının 165 bin 325'i sağlık, 22 bin 245'i itfaiye, 27 bin 123'ü emniyet, 9 bin 532'si jandarma için yapıldı'' dedi.