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Politika

"8 YILDA 50 ÜLKEYLE VİZEYİ KALDIRDIK" NİĞDE (A.A)

30 Mayıs 2011 17:32

-"8 YILDA 50 ÜLKEYLE VİZEYİ KALDIRDIK" NİĞDE (A.A) - 30.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Hayal dediler, olmaz dediler ama 8 yıl içinde 50'yi aşkın ülkeyle vizeyi kaldırdık. Bir milletin gücü pasaportunun değeri ile ölçülür. Bizim hedefimiz, şefkatli ve kudretli bir devlet olmaktır'' dedi. Partisinin Bor İlçe Başkanlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen mitingde, Borlulara hitap eden Davutoğlu, seçim bölgesi dışında Niğde'den gelen daveti kabul ederek Niğde'ye geldiğini, Niğde'nin teklifini reddetmesinin de mümkün olmadığını belirterek, ''Nasıl Mevlana ve Kuddusi Hazretlerini birbirinden ayırmak mümkün değilse Konya'yı Niğde'den ayırmak da mümkün değildir'' dedi. Vatandaşlara hitap ederken ''Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, biz döndüğümüzde arkamızda olacak mısınız?'' sorusuna vatandaşlardan ''evet'' cevabını alan Davutoğlu, bu milletin hizmetkarı olarak, dünyanın önünde başı dik insanlar olarak Türkiye'yi temsil etmeye devam ettireceklerini söyledi.  AK Parti Hükümeti döneminde 8 yılda 50'yi aşkın ülke ile vizelerin kalktığını belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bir ülkenin gücünün pasaportunun değeri ile ölçüldüğünü belirtti. Davutoğlu, şöyle şöyle devam etti: ''Hayal dediler, olmaz dediler ama 8 yıl içinde 50'yi aşkın ülkeyle vizeyi kaldırdık. Bir milletin gücü, pasaportunun değeri ile ölçülür. Bizim hedefimiz, şefkatli ve kudretli bir devlet olmaktır. Ortadoğu'nun Balkanların, Kafkasya'nın, Ortaasya'nın bize ihtiyacı var. Şefkatli olmalıyız. Zulme karşı mazlumun elinden tutup ayağa kaldırmamız lazım. Iraklı bir kardeşimiz yaralandığında hasta olduğunda dönüp Türkiye'ye bakıyor. Suriye, Libya, bütün topraklar Türkiye'ye bakıyor. Türkiye daha önce olduğu gibi birkaç milyar dolar için uluslararası bankaların kapılarının önünde bekleyen ülke olmayacak. Geçmişte maalesef böyle olmuş. Şimdi imdada yetişen Türkiye var. Biz siyaseti, Bakanlık için, makam mevki için yapmıyoruz. Niğde'nin Bor'un Konya'nın Anadolu topraklarının bakanı, milletvekili olunmaz, sadece hizmetkarı olunur.  Eskiden başka ülkelerin stoklarından artan tankları almakla övünürdü bazıları. Şimdi kendi tankını, helikopterini yapan bir Türkiye var. İnsansız hava aracını üreten, kendi uçağını yapmak için hazırlıklarını yapan bir Türkiye var. Bundan sonra hiç kimseden borç ve hibe almak yok. Onurlu, başı dik şekilde dünyada yükselebilmek için bu devletin onurunu yaşamak için arkadaşlarımızla huzurlarınızdayız.'' Davutoğlu, Bor mitinginin ardından Niğde'ye geçerek, Niğde Valisi Alim Barut'u ziyaret etti. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı da ziyaret eden Davutoğlu, Kent Ormanı'nda bir süre dinlendi.

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