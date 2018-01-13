"8 milyon TL'lik tasarruf asfalt yapımına harcanacak"

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamayla belediyeye bağlı iştiraklerindeki ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 100 adet araç 2018 yılı için tekrar kiralanmayacak. Bu sayede belediyeye yaklaşık olarak 8 milyon TL’lik ek kaynak yaratılmış olacak. Tasarruf edilen para da kırsal kesimdeki mahallelerin yollarının asfaltlanması için kullanılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ 2018 yılındaki araç kiralamalarında indirime gidiyor. Buradan yarattığı kaynağı da kırsal kesimdeki mahallerin yol yapımına aktaracak. Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklama şöyle:

\"Belediye bünyesinde ve bağlı şirketlerde kullanılan ve kiralama sistemi ile temin edilen araçların sayısı 2018 yılı itibariyle düşürülüyor. 18’i BASKİ, 14’ü BALPARK ve BAGYAŞ, 68 tanesi ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmak üzere toplamda 100 aracın kiralanmasından vazgeçilirken, kiralama bedeli, yakıt tüketimi ve şoför giderleri olmak üzere toplamda 2017 yılı verilerine göre 7 milyon 200 bin TL’lik tasarruf sağlanmış olacak. Bir de bu rakamların 2018 yılı artışları göz önünde bulundurulduğunda yaratılacak ek kaynak tutarının 8 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

\"EN ÇOK MALİYET ŞOFÖR GİDERİ\"

Belediye bünyesinde kiralanan araçlarda bir şoförün yaklaşık aylık maliyeti maaş ve sosyal güvenlik masrafları dâhil 3 bin TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda yıllık toplam maliyeti 3 milyon 600 bin liraya kadar ulaşıyor. 100 adet araç için ödenecek kiralama maliyeti ise 2 milyon 500 bin TL olarak 2017 yılı kayıtlarına geçmiş bulunuyor. Yine bahse konu 100 adet araç için 2017 yılı yakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda 1 milyon 108 bin TL’lik tasarruf bekleniyor.\"

\"İHTİYACIMIZ YOK\"

Kiralanan araçların sayısında indirime gidilmesini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ihtiyaç fazlası araçların kiralanmasına ve bu yolla Belediye’nin kasasından çıkan kaynakların başka hizmetler için kanalize edileceğini söyledi. Özellikle 2018 yılını \'asfalt\' yılı olarak ilan ettiklerini duyuran Başkan Kafaoğlu, “İhtiyaç dışı araçlar için 2018 yılında ödenmesi muhtemel 8 milyon TL’yi kırsal mahallelerimize asfalt olarak götürmek istiyoruz. 2018 yılı sonu itibariyle hiçbir Balıkesirli hemşehrimizin ayağının çamura değmesini istemiyoruz” dedi.

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