-"8 BİN 421 SURİYELİYE HİZMET VERİLİYOR" ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de bulunan 8 bin 421 Suriye vatandaşına, çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık ve diğer hizmetlerin verildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketleriyle ilgili Başkanlığın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Genelkurmay ve Diyanet İşleri başkanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı, Kızılay ve Hatay Valiliğinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler için Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleriyle Boynuyoğun köyü mera alanında geçici barınma amacıyla çadır, seyyar mutfak, banyo gibi ünitelerin kurulduğu, kimlik tespit çalışmaları yapılarak, geçici tanıtma karneleri düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edildiği bildirildi. Açıklamada, Türk Telekom tarafından iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ankesörlü telefon kulübesinin kurulduğu ifade edildi. Türkiye'ye girişlerine izin verilenler ve kendi istekleriyle ülkelerine dönenlerin kayıtlarının Hatay Valiliğince yapıldığı belirtilen açıklamada, barınma merkezinde bin 921'i erkek, 2 bin 132'si kadın ve 4 bin 368'i çocuk olmak üzere toplam 8 bin 421 Suriye vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin 5 bin 142'sinin Altınözü, 3 bin 206'sının Yayladağı ilçesinde kurulan çadır alanlarda kaldığı, 73'ünün ise hastanede tedavi edildiği belirtilen açıklamada, kurulan bin 231 çadırdan 285'inin Yayladağı, 256'sının Altınözü, 150'sinin Reyhanlı ilçelerinde, 540'ının ise Boynuyoğun köyü mera alanında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, 14 Haziran'da gece boyunca Türkiye'ye giriş yapanlardan 521'inin kendi istekleriyle Suriye'ye geri döndüğü, bu süre içinde 395 Suriye vatandaşının ise Türkiye'ye kabul edildiği belirtildi. -YAPILAN YARDIMLAR- Hatay Valiliğine 750 bin TL nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''2 bin 569 çadır gönderildi, bunların bin 231'i kuruldu. Gönderilen 17 bin 644 battaniyenin 8 bin 914'ü, 10 bin 594 yatağın ise 5 bin 444'ü dağıtıldı. 32 ünite seyyar banyo ve tuvaletle 4 seyyar mutfak kuruldu. 2 sahra hastanesi bulunan bölgede, 3 öğün sıcak yemek veriliyor, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçlar da karşılanıyor.''