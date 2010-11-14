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Ekonomi

"7'DEN 7'YE" EVDEN KONUŞMAK BEDAVA İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2010 15:16

-"7'DEN 7'YE" EVDEN KONUŞMAK BEDAVA İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Türk Telekom müşterilerine, ''7'den 7'ye bedava'' kampanyası ile Kurban Bayramı'nda da akşam 7'den sabah 7'ye kadar bedava bayramlaşma fırsatı sunuyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom müşterilerinin, kampanya ile ev telefonlarından, sevdikleri ile akşam 7 ve sabah 7 saatleri arası bedava konuşacakları belirtildi. Açıklamada, özellikle bayram gibi konuşma trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde müşterilerinin iletişim giderlerinden tasarruf etmelerine destek sağlamayı hedefleyen Türk Telekom'un, tüm müşterilerini şehiriçi ve şehirlerarası ayrımı olmaksızın bedava konuşturduğu kaydedildi. 7’'en 7'ye Bedava kampanyasında Türk Telekom'un bireysel müşterileri, sabit hatlarından akşam 7'den sabah 7'ye kadar yaptıkları şehiriçi ve şehirlerarası aramalar için herhangi bir ücret ödemeyecek. Kampanyada 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanacak. Kampanya, herhangi bir başvuru veya taahhüt gerektirmiyor.

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