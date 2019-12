-"79 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLENDEN FAZLA PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ" İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de son 8 yılda 79 yılda gerçekleştirilen proje sayısından fazla yeni proje hayata geçirildiğini, ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. Ulaştırma Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Proje Yönetim Birliği'nin (IPMA) 24. Dünya Kongresi'nin açılışında konuşan Yıldırım, her kıtadan 50'yi aşkın ülkeden 1200 konuğu 2010 Kültür Başkenti İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kongreye başarılar diledi. IPMA'nın 1967 yılından bu yana, 33 yıldır dünya kongreleri düzenleyerek küresel kalkınmaya ve gelişmeye katkıda bulunduğunu ifade eden Yıldırım, Kongre'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecindeki Türkiye ve katılımcı ülkeler için çok değerli sonuçları olacağına yürekten inandığını ifade etti. Yıldırım, uygulanabilir her projenin insanlığın ortak aklının bir sonucu olduğunu, uygulanan her projenin ise gerek uygulama sürecinde, gerekse devreye alındıktan sonra küresel sonuçlar doğurduğuna işaret etti. Hangi alanda olursa olsun, gerçekleştirilen her projenin küresel ölçekte bir faydası bulunduğunu dile getiren Yıldırım, bugün dünyanın her zamankinden fazla ortak değerler etrafında buluşma mecburiyetiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yıldırım, ''İnsanı ve evreni yaşatmayı, yaşama alanlarını bayındır kılmayı, tahrip etmeyi değil tamir etmeyi, yıkmayı değil yapmayı esas alan bir paradigmaya her zamandan daha çok ihtiyacımız vardır. Çünkü ortak aklın etki alanı ve değerler dolaşımı dünyayı alabildiğince ulaşılır ve erişilir kılmıştır. Onun için, IPMA Dünya Kongresi'nden çıkacak sonuçlar, bir uluslararası proje kuruluşunun kongre sonuçları olmaktan çok daha öte anlamlar taşımaktadır'' diye konuştu. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin küresel krizin etkilerine rağmen, Türkiye'de yeni soluklu projelerin hayata geçtiği bir dönem olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bugün ülkemiz, bilginin, yenilikçi fikirlerin, rekabetin hedeflere ulaşmada ne denli önemli olduğunun farkındadır. Türkiye son yıllarda herkese, her yerde, tam zamanında, hızlı, seçenekli, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, erişilebilir, dünya ile entegre ulaşım ve haberleşme, bölünmüş yollar, Marmaray, Boğaz Tüp Geçişi gibi çok önemli projeleri birer birer hayata geçirmekteyiz. Marmaray Projesi sadece İstanbulumuzun toplu ulaşımına hizmet etmekle kalmayacak Uzakdoğu'dan batı Avrupa'ya, Asya ile Avrupa'ya medeniyetleri birbiriyle buluşturacak modern bir İpek Yolu projesi. Mühendislik açısından ilkleri barındıran dünya harikası bir proje. 2013'te hizmete girecek bu projeyle hem İstanbul toplu taşımada raylı sistemin payı yüzde 7'lerden yüzde 30'a çıkacak, hem de Uzakdoğu'dan Avrupa'ya raylı sistemle seyahat etme imkanını sağlayacağız. Yine Marmaray'ın hemen yanındaki lastik tekerlekli tüp geçiş projesi de İstanbul için ayrıca öneme sahip bir projedir.'' Yıldırım, 3 gün önce temeli atılan İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nin de yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirdikleri önemli bir projelerden biri olduğunu ve bu proje ile seyahat süresinin 8-10 saatten 3.5 saate ineceğini söyledi. Karadeniz Sahil Yolu Projesinin de sadece Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına ve buradaki yerleşim yerlerine hizmet etmekle kalmadığını, Karadeniz'i çevreleyen 8 ülkenin de hizmetine sunulduğunu vurgulayan Yıldırım, bölünmüş yolların da Türkiye'yi doğadan batıya, kuzeyden güneye, il, ilçe ve beldelerini güvenli konforlu bir erişimini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bölge ülkeleriyle altyapı entegrasyonunu da gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıldırım, Hızlı Tren projelerinde de başta Ankara-İstanbul olmak üzere Ankara-Sivas hattında da çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin doğu-batı arasında köprü konumunda olduğunu bildiklerini anlatarak Yıldırım, ''Yüzyıllar boyu devam eden Türkiye'nin bu belirleyici rolü, bugün sadece ulaşımın değil, enerjinin de iletişimin de geçiş noktası olmak açısından önemini daha da artırmakta, bir yandan iki kıta arasındaki bağlantıyı yaparken, diğer yandan medeniyetlerin buluşmasına da büyük hizmet etmektedir'' dedi. -''TÜRKİYE'Yİ 2023 YILINA HAZIRLIYORUZ''- Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde altyapısını AB ülkelerinin ulaşım altyapısına uygun hale getirilmesi için hükümetimizin verdiği destekle ülkemizin 1979 yıldan beri yapılamayan büyük projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Böylece ülkemizi bir yandan AB'ye hazırlarken, diğer yandan 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü için de hazırlıklarımızı bu projelerle tamamlamış olacağız. Yüzlerce milyon dolarlık yatırım öngören bu projelerin gerçekleşmesiyle birlikte, ülkemiz dünyanın 10. büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve bu anlamda bölgede güven ve istikrar unsuru olmaya devam edecektir.'' Yıldırım, ''Nereye gideceğini bilmezsen, yol seni bildiği yere götürür' gerçeğinden hareketle nereye nasıl gideceklerini, hangi araçları kullanacaklarını belirlediklerini dile getirerek, bu bağlamda IPMA Dünya Kongresi'ni de, 2023 hazırlığına bir katkı bir aşama olarak görüp önemsediklerini söyledi. Alman edebiyatçı Goethe'nin ''Eğer doğru kullanırsak zamanımız yeterlidir'' sözüne atıfta bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye'de son 8 yılda 79 yılda gerçekleştirilen proje sayısından fazla yeni proje hayata geçirildi. Talimatlarınızla bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla proje için daha fazla hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Referansımızın yapılanlar değil, yapılması gerekenler olduğunu biliyoruz. Küresel boyuttaki her yeni gelişmeyi, her yeni bilgiyi, her yeni aracı değerli ve gerekli buluyoruz. Son 10 yıldır gelişmenin en göze çarpan aracının proje yönetimi olduğunun farkındayız. O hem proje hazırlık çalışmalarımızı hem karar süreçlerimizi orta ve uzun vadede belirliyor, bir yandan da ülkemizin, vatandaşımızın ihtiyacı olan gecikmiş büyük projeleri hayata geçiriyoruz.'' Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Çetin Elmas da, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede Türkiye'nin başarıyla uyguladığı projelerin tanıtılacağını belirtti. Uluslararası bir kuruluş olan ve 52 ülkeden 120 bin üyeye sahip uluslararası bir kuruluş olan IPMA kongresine 1200'ü yabancı olmak üzere 3 bini aşkın konuk katıldığını belirten Elmas, üç gün sürecek kongrede 350 proje sunulacağını bildirdi. Kongrenin açılışında Mehteran Takımı da konser verdi.