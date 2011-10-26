-"70 milyon insan tek yürek oldu" TBMM (A.A) - 25.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 70 milyonun, Van ve Erciş'teki deprem nedeniyle tek yürek olduğunu belirterek, ''Tasada ve kıvançta beraber olan bir toplumuz, bütün olumsuz koşullara rağmen beraber olmaya da devam edeceğiz, etmekte de kararlıyız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin basına kapalı grup toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Depremin ardından Van'a yaptığı ziyaret hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, izlenimlerini paylaştı. Depremin büyüklüğünün 6,6 olarak duyurulduğunu daha sonra 7,2 şeklinde düzeltildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu konu üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, deprem ciddiye alınacaksa, önlemler alınacaksa, vergiler deprem için kullanılacaksa, bu konunun baştan dizayn edilmesi, yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Deprem sonrası, yönetici kademesinde bölgeye giden ilk partinin CHP olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu konuda mütevazı olmayacağız. Nerede sorun, dert, afet varsa arkadaşlarımız oradadır. Onların dertlerine derman olmak, acılarını paylaşmak için oradayız'' dedi. Kılıçdaroğlu, iki genel başkan yardımcısının bölgede, olayları saat saat kendisine aktardığını belirterek, kendisinin de bölgede Vali ve Erciş Kaymakamı ile görüştüğünü, bilgi aldığını anlattı. Erciş'teki manzaranın, ''iç karartan'' bir manzara olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 6-7 katlı binaların büyük kısmının çöktüğünü, 5-6 katlı binaların ağır hasar gördüğünü, buralarda oturmanın mümkün olmadığını, tek katlı binaların büyük bölümünde ise hasar ve can kaybının bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, gördükleri tabloyu siyasallaştırmak değil, vatandaşlar ile paylaşmak istediğini vurguladı. Ciddi bir eşgüdümsüzlük bulunduğunu, koordinasyonun olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, bunun giderilmesi gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, yaralarını saracak güçte, büyük bir ülke olduğunu belirterek, ''70 milyon insan Van ve Erciş dolayısıyla tek yürek oldu. Tasada ve kıvançta beraber olan bir toplumuz, bütün olumsuz koşullara rağmen beraber olmaya da devam edeceğiz, etmekte de kararlıyız'' diye konuştu. Bölgede, özellikle kadınların çadır yetersizliğinden şikayetçi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, elektrik ve suyun, ciddi sorun oluşturduğunu, ana arterlerin aydınlatıldığını ancak, belli yerlerde yetersizliklerin bulunduğunu söyledi. İş makinalarının sevkinde gecikmeler bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, 62 gönüllü kuruluşun deprem bölgesinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kılıçdaroğlu, herkesin, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu bildiğini hatırlatarak, ''Deprem vergileri çıktı, Bülent Ecevit, Başbakanlığın internet sitesinde deprem vergilerinin nerelere harcandığını, bilanço halinde yayımlardı. Şimdi bu tabloyu bilmiyoruz. Ortak aklı egemen kılan, kaynakları verimli kullanan ve insanını seven siyaset anlayışı, riski önceden görür, oluşmadan da önlemini alır. Bu yeraltındaki maden ocağında da depremde de böyledir'' diye konuştu.