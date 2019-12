-"7 PİNK FLOYDLAR VE 2 PRENSES" HAYRANLARIYLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un izinden giden "7 Pink Floydlar ve 2 Prenses" yarın Bronx Pi'de konser verecek. "Saygıyla Pink Floyd" çalmak amacıyla 2006 yılında bir araya gelerek Pink Floyd'un eserlerinin orijinal seslerine yakın bir şekilde çalan grup, efsanevi grubun otuz yılı aşan tarihindeki şarkılarını İstanbullularla buluşturacak. Popüler ve klasik Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan, 25 Aralıkta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak. Johann Strauss Topluluğu, yılın son pazar günü olan 26 Aralıkta CRR Konser Salonu'nda klasik müzik konseri verecek. Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında İstanbul'a gelen, Kuzey Nujazz müziğinin öncü isimlerinden, Norveçli usta gitarist ve müzisyen Eivind Aarset, 29 Ocakta Tamirane'de sahne alacak. Psychedelic Folk ve caz olarak tanımlanan müzik türleriyle başarılı bestelere imza atan Gevende, 29 Aralıkta Babylon'da konser verecek. -TİYATRO- Türk tiyatrosunun son dönem kendinden söz ettiren Berkun Oya'nın yazıp yönettiği "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" isimli oyun, yarın Santralistanbul'da bulunan Krek Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Bartu Küçükçağlayan, Ozan Çelik, Öykü Karayel ve Tülin Özen'in rol aldığı oyunda, izleyicileri minimal bir iç dekorasyon ile sıra dışı bir sahne tasarımı bekliyor. Sevmek, ahlak, özgürlük ve bunların bedellerinin anlatıldığı oyun, modern tiyatronun izleriyle tiyatroseverleri ağırlayacak. Enginay Gültekin'in yönetmenliğini üstlendiği, "Sen Olmasaydın" yine aynı gün, Akatlar Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Oyun, Uğur Uludağ'ın kaleminden, toplumdaki kadın erkek ilişkilerine mizahi bir dille yaklaşarak, tiyatroseverlere eğlenceli zamanlar geçirtmeyi hedefliyor. Yağmur Kaşifoğlu, Yosi Mizrahi ve Demet Şaşmaz'ın sahneye taşıyacağı komedide, kadınların, erkeklerin değişeceğine, ancak erkeklerin, kadınların asla değişmeyeceğine dair inançları anlatılıyor. "Kadınlar, Savaş, Komedi" isimli oyun da aynı gün Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Senaryosunu Thomas Brasch'ın yazdığı ve bir ekip çalışması yapılarak yönetilen oyunda, Berna Adıgüzel ve Selin Türkmen'in başarılı performansı izleyicilerle buluşacak. Cepheye, nişanlısını aramaya giden Rosa ile kendisi gibi çamaşırhanede çalışan arkadaşı Klara'nın savaş dönemlerinde başından geçenlerin konu edildiği oyun, 30 Aralık tarihine kadar aynı salonda görülebilecek. Hakan Çimenser'in yönetimindeki "İmparatorluk Kuranlar" 25 Aralıkta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sahnelenecek. Var olan sistemi koruma çabasıyla, korkularıyla yüzleşemeyen bir burjuva ailesinin yaşamlarının anlamsızlaşan boşluğu ve burjuva toplumunun içi boşalan değer yargılarının ele alındığı oyunda Celal Kadri Kınoğlu, Mine Tüfekçioğlu, Sevinç Erol, Orhan Kurtuldu, Oya Okar ve Uygar Özçelik oynayacak. Aynı gün "Kohelet" isimli oyun Çetin Akcan'ın yönetiminde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ziya Meral tarafından yazılmış, çağımız insanının korku ve anlam arayışlarını anlatan oyunda, ünlü bir profesör ve eşinin sevgiyi yeniden keşfetme sürecinde yaşadıkları, Çetin Akcan, İlter Akçebe, Melih Ekener ve Emel Alnady'nin oyunculuklarıyla sahneye taşınıyor. "Her Of Bir Çığlık" isimli oyun da yine aynı gün Galata Perform'da perde açacak. Özlem Özhabeş'in yönettiği oyunda, Eylem İkizler, Batur Belirdi, Fehime Seven, Sedat Kalkavan ve Özge Keskin'in rol alacak. -SERGİ- Ressam Özgür Kulaksız'ın kişisel resim sergisi "Nişantaşı'nda Ankara Asfaltı" 8 Ocak tarihine kadar V Sanat'ta gezilebilecek. Sevinç Yıldız'ın "İstanbul'un renkli yüzü" isimli sergisi, 6 Ocak tarihine kadar Lucca Art'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Hanri Benazus'un "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları" sergisi, 26 Aralıkta Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilecek.