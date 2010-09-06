-"7 MİLYONLUK YARDIM TOBB'A YAKIŞMADI" ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine uğrayan Pakistan'a yapılan yardımla ilgili olarak, ''TOBB'a bu rakamın ben tabii yakışmayacağına inanıyorum, yakışanı yapması lazım. Onun için bu rakamın daha da ilerlemesi gerekir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada, eşi Emine Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yaptığı ziyarete de değindi. Emine Erdoğan'ın Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türk Kızılayı Başkanı Tekin Küçükali, hayırsever iş kadınları ve medya mensuplarından oluşan geniş bir ekiple Pakistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, eşinin ve beraberindeki heyetin sel felaketinden etkilenen bölgeyi helikopterle gezmek suretiyle felaketin boyutlarını görme fırsatı bulduklarını söyledi. Felaketin burada söylenenlerle anlaşılır gibi olmadığını ifade eden Erdoğan, felaketin boyutlarının çok farklı olduğunu belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen ile geçen hafta bir görüşme yaptığını anımsatan Başbakan Erdoğan, Mullen'in de Pakistan'da selden etkilenen bölgeyi gezdiğini ve sel felaketinin çok büyük noktada olduğunu söylediğini dile getirdi. Erdoğan, ''Pakistan'a uzatılan elin çok güçlü olması lazım'' dedi. Türkiye'nin Pakistan konusundaki hassasiyetini anlatmasına gerek olmadığını kaydeden Erdoğan, aynı şekilde Pakistan'ın da Türkiye'ye olan hassasiyetinin bilindiğini ve bunun gerek Türk kurtuluş mücadelesinde gerekse 1999 depreminde bizzat yaşandığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası içinde başlatmış olduğu kampanyanın ilk etabında 7 milyon TL, eski rakamla 7 trilyon TL, şu ana kadar kaydıyla diyoruz. Çünkü TOBB'a bu rakamın ben tabii yakışmayacağına inanıyorum. Yakışanı yapması lazım. Onun için bu rakamın daha da ilerlemesi gerekir. Sayın Başkan da kampanyanın devam edeceğini, kampanyayı durdurmadıklarını zaten ifade ettiler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu konuda bir adım atacak. Diyanet İşleri Başkanımız dün Kocatepe Camisi'nde açıkladı, bir genelge yayınlayacaklar. Türkiye genelinde tüm camilerde bayram namazından sonra Pakistan için yardım kampanyası devam edecek'' dedi. -''İSLAM DÜNYASI ÇOK DAHA HASSAS DAVRANMALI''- Başbakan Erdoğan, Pakistan'a yapılacak yardım için halkın katılımını sağlamanın, devletin yapacağı yardımdan çok daha anlamlı olacağını vurgulayarak, bu yarayı hep birlikte, millet olarak sarmanın önemine değindi. Türk milletinin bugüne kadar gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Erdoğan, toplanan yardımların çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını söyledi. Pakistan'a el uzatılması konusunda İslam dünyasının çok daha hassas olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan aldığı bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın bu konuda çok daha hassas davrandığını öğrendiğini söyledi. Erdoğan, aynı şekilde Katar'ın ve bazı ülkelerin de bu konuda hassas olduklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''İslam dünyası olarak bizim çok daha farklı, çok daha hassas davranmamız, yani devletin yardımının yanında halkların yardımını buna özellikle katmamızın da çok çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Pakistan'lı kardeşlerimizin yanında olan bütün halklara, ülkelere çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu arada medyada bazı kampanyalar var, başta TRT'nin yapmakta olduğu bir çalışma var, devam ettiğini söylediler. Bunun yanında giden trende Sabah gazetesi var. Öbür tarafta Hürriyet gazetesinin malum Pakistan'daki Mevlana evlerinden bir grup yapmış ve açılışını orada eşim yaptı, öbür arkadaşlarımla beraber. Diğer yine medya gruplarından bilemiyorum hangi gazetelerin kampanyaları var. Şu anda isimlerini hatırlayamadığım varsa tabii, hepsinin bu noktada el atması, duyarlılığı artırması çok büyük önem arz ediyor. Sel sularının çekilmesi olayı da büyük önem arz ediyor ki şu anda kümelenmiş hayvan cesetleri var. Su çekildikçe bu cesetler öbek öbek meydana çıkıyor ve bunlar tabii çok ciddi bir salgın hastalığa sebep oluyor. Şu anda buna karşı ilaçlama gibi konular var. Malum Birleşmiş Milletler, ABD burada bazı adımlar atıyorlar. Fakat bunun süratlenmesi lazım. İslam Konferansı Örgütü'nün attığı adımlar var. Biz Türkiye olarak burada süreci devam ettiriyoruz. Türkiye zaten şu anda ilk elden burada önde olan bir ülke konumunda. Orada acil olanlar var, bunları yapmamız lazım. Orta vadede, uzun vadede olanları yapmamız lazım. Çünkü çekilmiş resimleri gördükçe insanın hakikaten yüreği dağlanıyor.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda yapılan yardımdan dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.