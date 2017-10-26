"7 Kocalı Hürmüz" müzikali Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden seyirciyle buluştu

Hakime TORUN / İSTANBUL (DHA) - USTA oyuncu Müjdat Gezen\'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinin, özel konukların davetli olduğu genel provası yapıldı. \"7 Kocalı Hürmüz\", 28 Ekim 2017, Cumartesi akşamı saat 20.30\'da TİM Show Center\'da gerçekleşecek prömiyerinin ardından; 3, 11, 18 Kasım 2017 tarihlerinde saat 20.30\'da ve 26 Kasım 2017 tarihinde saat 15.30\'da TİM Show Center\'da sahnelenmeye devam edecek.

TİM Show Center\'da dün akşam gerçekleşen gösterime Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ eşi Sevil Başbuğ, gazeteci Yılmaz Özdil ve eşi Hülya Özdil, Mustafa Alabora, Ayşegül Dinçkök, Hamdi Alkan, Selen Görgüzel Alkan, Şevket Çoruh, Emre Kongar, Orhan Topçuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Güçlü Mete, Betül Demir, Halit Kıvanç, Alp Navruz, Nurseli İdiz, Selen Koçer, Bilgün Dereli, Ayça Erturan, gibi televizyon, sinema, tiyatro ve basın dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

OYUNCU KADROSU

Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen \"7 Kocalı Hürmüz\" oyunu aynı zamanda sinemaya da uyarlandı. Farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz\'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan müzikal, iddialı bir kadroyla ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen\'in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu\'nun ünlü bestesi \"Yalnız Kullar (Tanrım)\" parçasının yanı sıra Sadık Şendil\'in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla öne çıkan \"7 Kocalı Hürmüz\"ün oyuncu kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel\'in, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan\'ın, koreografisini Pınar Ataer\'in üstlendiği, müziklerini Emirhan Cengiz hazırladığı müzikalin sahne fotoğrafları Ayşegül Dinçkök\'ün, afiş fotoğrafları ise Mehmet Turgut\'un imzasını taşıyor.

(FOTOĞRAFLAR)