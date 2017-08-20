"7 bini kadın 24 bin esnafa eğitim verdik"

ANKARA, (DHA) - Yeni nesil esnaf ve sanatkâr kavramının oluşturulması, gelişen çağa ayak uydurması gereken esnaf ve sanatkârların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yetenek ve becerilerinin artırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması için yürütülmüş olan ADAPTESK Projesi kapsamında verilen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2015 Temmuz ayından bu yana iki yıllık süreçte 609 genel ve 286 sektörel eğitimi verildi. Merkez Ankara olmak üzere Gaziantep, Mersin, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Ordu ve Bursa pilot illerimizde proje kapsamında 6 bin 906’sı kadın, toplam 24 bin 491 esnaf ve sanatkârımıza eğitim aldı” dedi.

“EN FAZLA BURSA’DAKİ KADIN ESNAFLARIMIZ EĞİTİME RAĞBET ETTİ”

İllerin yapısına ve nüfusuna bağlı olarak katılımcı sayıları ile eğitim konularının değişiklik gösterdiğini belirten Palandöken, “ADAPTESK kapsamında verilen eğitimler ile en fazla esnaf ve sanatkârımıza 4788 katılımcı ile Mersin ulaştı. En fazla kadın esnaf ve sanatkâra ulaşan ilimiz ise 4668 katılımcıdan 2293 kadın katılımcı ile Bursa oldu. Erzurum ve Şanlıurfa’da Girişimcilik, Manisa ve Ordu’da İletişim, Mersin’de Müşteri Memnuniyeti, Gaziantep’te İş Sağlığı ve Güvenliği, Bursa’da Fotoğrafçılık, Ankara’da Güvenli Sürüş Teknikleri esnaf ve sanatkârlarımızın en çok tercih ettiği eğitim konuları oldu. Kadın esnaf ve sanatkârlarımız Ankara, Erzurum ve Gaziantep’te Girişimcilik, Bursa ve Ordu’da Gıda Eğitimleri, Manisa’da İletişim, Mersin’de Müşteri Memnuniyeti, Şanlıurfa’da Sağlık ve Güzellik Eğitimleri tercih edildi” diye konuştu.

“FARKLI MESLEK GRUPLARINA 895 FARKLI EĞİTİM VERİLDİ”

ADAPTESK kapsamında verilen eğitimlerin kaliteli olmasına, esnaf ve sanatkârın gelişen dünyaya uyum sağlamasını destekler nitelikte verilmesine özen gösterildiğinin altını çizen Palandöken, “Adaptesk kapsamında birçok sektöre yönelik farklı eğitim içerikleri hazırlandı. Genel eğitimlerin yanı sıra Patent ve Fikri Sınai Haklar, Girişimcilik, Tekstil, İletişim, İş Geliştirme, Müşteri Memnuniyeti, Ağaç İşleri, Saç ve Cilt Bakımı, Güzellik, Elektrik, İlk Yardım, Çalışma Etiği, Trafik Psikolojisi, Kalite Yönetimi, E-ticaret, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi farklı alanlarda eğitimler düzenlendi” şeklinde konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANDI”

Eğitimler ve eğitim merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra oluşturulan Strateji Belgesinin projenin en önemli çıktılarının başında geldiğinin belirten Bendevi Palandöken, “Oluşturulan Strateji Belgesi esnaf ve sanatkârlarımızın karşılaştığı zorlukları yenmeyi, değişimlere meydan okuyarak farklılaşmayı, büyümeyi ve küresel ölçekte öncü ve lider olmayı, esnaf-sanatkâr ustalığını başka sektörlerde de kullanabilme potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir belge özelliği vardır. Bu belge TESK ve alt teşkilatı için önemli mesajlar barındırmakta ve görevler tanımlamaktadır. Bu çerçevede gerekli kaynakları harekete geçirmek için başta kamu olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla işbirliği içinde güçleri ve kaynakları daha etkin kullanarak çalışmalar yapmaya hazırdır” dedi.

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