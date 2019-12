Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, evrensel bir mesaj olarak İslam'ın her türlü şiddete, aşırılığa, baskıya, hoşgörüsüzlüğe karşı olduğunu belirterek, "Kim adına işlenirse işlensin, kim işlerse işlesin ve hangi dine mensup olursa olsun, şiddete, terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "7. Avrasya İslam Şurası" sona erdi.



Toplantının kapanışında konuşan Bardakoğlu, şura boyunca çok zengin ve bereketli bir müzakere ortamlarının oluştuğunu söyledi.



Şuraya katılan 42 ülkenin temsilcilerinin eşit ve karşılıklı sevgi, saygı içerisinde bir araya geldiğini, büyük bir aile oluşturduklarını dile getiren Bardakoğlu, kimsenin kimseye rehberlik etmediğini, yön vermediğini, ağabeylik etmediğini, herkesin birbirinden öğrendiklerinin olduğunu anlattı.



Ali Bardakoğlu, şuranın konularının dini bilginin üretilmesi, kaynakları, yöntemi, yenilenmesi ve paylaşılması olduğunu anımsatarak, bu konuda bir çok sorunların bulunduğunu, ancak daha da önemlisinin büyük imkânların olduğunu gördüklerini kaydetti.



Sadece sorunları konuşarak karamsar olmak yerine, imkânları görerek öz güven kazanmanın bilinmesi gerektiğini ifade eden Bardakoğlu, "Umutluyuz. Niye umutluyuz, çünkü Avrasya coğrafyası büyük bir mirası, fiziki ve din bilimleri yönüyle büyük bir mirası taşıyor. Sadece İstanbul değil, buradan Saraybosna'ya, Kazan'a Ufa'ya, Semerkant'a, Taşkent'e gidiniz. Hangi coğrafya giderseniz bu coğrafyada bir çok âlimin yetiştiğini görürsünüz. Bu zengin mirasımızın farkına varmamız gerekiyor" diye konuştu.



Bu coğrafyalardaki ülkelerin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Bardakoğlu, "Yeter ki bu tarihin farkına varıp genç nüfuslar yetiştirelim" dedi.



Ortak sorun: Dini bilgide boşluk



Şura kapsamında öncelikli olarak birkaç konuyu ele aldıklarını ifade eden Bardakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Evrensel bir mesaj olarak İslam'ın her türlü şiddete, aşırılığa, baskıya, hoşgörüsüzlüğe karşı olduğunu, kim adına işlenirse işlensin ve kim işlerse işlesin, hangi dine mensup olursa olsun, şiddete, terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bazı olayları, olup biteni örnek alarak bir dinin, bir toplumun bütünüyle kınanmasını, İslamofobiyayı da dünya barışının önünde en büyük engel olarak görmekteyiz. Avrasya coğrafyası ülkelerinin insanlarının o tarihi mirasın farkında olması, özgüveni arttıracak ve İslamla ilgili ön yargıları azaltacaktır. Bu mirası daha çok gün yüzüne çıkarmaya ve paylaşmaya karar verdik. Gerek ülkemizde, gerek Balkanlarda ve gerekse Rusya Federasyonu'nda üretilen dini bilgi yerel kalmaktan kurtulup ortak payda alanına çekilecek.



Dini bilgi yerel kaldıkça içine kapanır ve kendi yanlışlıklarını görme imkânını yitirir. İslam dünyasının bir sıkıntısı da budur. Avrasya web sayfamız büyük bir ortak zemin olacaktır. Siteyi şura üyeleri arasında olup biteni izleme, birbirimizle haberdar olma, sorunlarımızı paylaşma açısından ortak zemin olarak görüyoruz. Avrasya web sayfamız gözümüz kulağımız olacaktır."



Katılan üyelerin zaman zaman kendi toplumlarında yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini belirten Bardakoğlu, şöyle konuştu:



"Doğrudur. Her ülkenin birçok sıkıntısı vardır. 3-5 bin Müslümanın yaşadığı yerlerde, namaz kılacak mescidi olmayan topluluklarımız var. Bu bize büyük sorumluluk yüklemekte. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları gidereceğiz. Ama 20 yıl önce daha zor şartlarda olduğumuzu biliyoruz ve bugün geldiğimiz noktada şükrediyoruz. Şuramızın ortak kararı dini bilgide boşluk meydana gelmesidir. Bu boşluk farklı amaçlı kişilerce dolduruluyor ve yanlışlıklara yol açıyor. Şuramızın benimsediği karar da, kendi dini bilgimizi kendi kaynaklarımızı tanıtmak, bilgiyi yenilmemek ve toplumumuza sunmaktır."



Toplantılarda üzerinde durulan diğer bir konunun ise Avrasya Araştırma Merkezinin kurulması olduğunu belirten Bardakoğlu, bu konuda gayretlerinin olacağını söyledi.



Uluslararası ilahiyat fakültesi



Ali Bardakoğlu, din eğitiminin önemine işaret ederek, "Dinin doğru, sağlıklı öğretilmesi, toplumda aşırılıkları önleyecek, barış ve huzur ortamını kuvvetlendirecektir" diye konuştu.



İleri dönemlerde ilahiyat fakülteleri, İslam üniversiteleri gibi değişik adlarla anılan dini eğitim veren yüksek kurumlar arasında bir bilgi alışverişini önemsediklerini anlatan Bardakoğlu, "Avrasya coğrafyasında birçok İslam üniversitesi vardır. Bunlar arasında bir müfredat programları ve iletişim yönüyle paylaşmaya ihtiyaç vardır. Yine şuramızın üyeleri, Türkiye'de uluslararası İslam ilahiyatı bölümünün açılmasını son derece yararlı gördüler. Bu topraklarda huzuru sağlayan, dini geleneğin ihyası açısından uluslararası ilahiyat fakültesinin büyük bir misyon yükleneceğini ifade ettiler. Çünkü uluslararası ilahiyat fakültesi bu coğrafyadaki yeni nesilleri biraz daha yakına getirecek o duygu bağını bilgi bağıyla güçlendirecektir" dedi.



Bardakoğlu, Avrasya coğrafyasının kadim kütüphanelerinde bulunan eserlerin gün ışığına çıkarılması ve kamuoyuna sunulması gerektiğini vurgulayarak, Avrasya coğrafyasında yapılan yayınların bir kısmında bazı hataların olduğunun görülmesi halinde, bu konuda dini idarelerin daha dikkatli olması kararının alındığını bildirdi.



Dini günlerin birleştirilmesi



İslam ülkelerinin aynı dini gün ve gecelerde buluşmaları, ramazana aynı gün başlamaları, kurban bayramını aynı gün idrak etmeleri, Müslümanların duygu beraberliği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Bardakoğlu, "Önce kendi aramızda bu beraberliği önemsiyoruz. Bu nedenle dini takvimin birleştirilmesi ve ortak çalışma yapılması önerdiler. Bu konuda Avrasya Şurası adına İKT başta olmak üzere ilgili ülkelerle girişimlerde bulunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığındaki heyeti görevlendirdiler. Bütün acılarımız bir arada olduğu gibi dini gün ve gecelerimiz de aynı günde olsun. Aynı gün sevinelim, aynı gün Arafat'a çıkıp rabbimize dua edelim" diye konuştu.



Ali Bardakoğlu, toplantının yararlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hem insaniyet kardeşliğine hem İslamiyet kardeşliğine mensubuz. İnsaniyet olarak, Adem'in çocukları olarak kardeşiz. Sevgi, saygıyı aramızda öne çıkarmalıyız. Hangi dine mensup olursa olsun insan olarak birbirimizi saymayı ve sevmeyi öğrenmek zorundayız. Artık rahmetin, merhametin, şefkatin yeşermesi, dünyanın her türlü acımasızlıktan kurtulması gerekiyor. Sadece ülkemizde yaşanan acıları değil, dünyanın her yerinde yaşanan acıları önemsiyoruz ve kurtulmak için dua ediyoruz. Biz İslamiyet kardeşiyiz de... İnşallah el birliğiyle nice bereketli günlere çıkarız. İnşallah Avrasya İslam şurasını daha kurumsal hale getirmeye çalışacağız. İcra kurulu üyelerimizle oturup toplantılar yapacağız. Böylece dini eğitim, dini bilgi, üretilmesi, 21. yüzyılda söyleyecek sözümüz olması konusunda yeni adımlar atacağız."