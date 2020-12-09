346 kişinin ölümüne sebep olan kazalardan sonra yere indirilen Boeing 737 Max, Brezilya'da yeniden yolcu taşıdı

İki kere çakılarak 346 kişinin ölümüne sebep olan ve daha sonra dünya çapında yere indirilen Boeing 737 MAX tipi uçak, yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden uçuşlara başladı. Brezilya'nın en büyük havayolu şirketi Gal, Sao Paulo'dan ülkenin güneyindeki Porto Alegre şehrine Boeing 737 Max ile uçuş yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Şirket, uçuş öncesinde müşterilerine bilgi vererek bazı yolcuların istememesi durumunda biletlerini değiştirebilecekleri ve başka model uçaklarla yapılan aynı güzergahtaki seferleri tercih edebilecekleri mesajını iletti.

Gal'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Paulo Kakinoff söz konusu sefer sonrası, "Boeing 737 Max havacılık tarihinin en verimli uçağı. Aynı zamanda yeniden sertifika programını eksiksiz tamamlayan tek model." açıklamasında bulundu.

Gal, Brezilya'da filosunda en çok 737 Max barındıran havayolu şirketi konumunda.

364 kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), kazaların ardından dünya çapında yere indirilen Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçması için geçen günlerde izin verdiğini açıklamıştı.