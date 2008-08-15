346 bin 429 aday açıkta

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, tercih yapma hakkı bulunan 1 milyon 574 bin 928 adaydan 1 milyon 179 bin 944'ü ÖSYM'ye tercih listesi gönderdi.



Tercihte bulunan adaylardan 265 bin 230'u lisans (4 ve daha fazla yıl süreli) programlarına yerleşmeye hak kazandı. Lisans programlarında toplam 7 bin 354 kontenjan boş kaldı. Tercih yapan adaylardan toplam 239 bin 853'ü ön lisans programlarına yerleşirken, bu programlarda toplam 17 bin 7 kontenjan dolmadı.



Böylece tercihte bulunan adaylardan toplam 505 bin 83 aday ön lisans ve lisans programlarına yerleşmiş oldu. Ön lisans ve lisans programlarında toplam 24 bin 361 kontenjan boş kaldı. Açıköğretimde ise 197 bin 614 aday lisans, 130 bin 818 aday da ön lisans programlarına yerleşti.



24 bin 361 kontenjan boş



Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 125, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 1151, KKTC'deki üniversitelerde 5 bin 775, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 303 olmak üzere toplam 7 bin 354 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında ise devlet üniversitelerinde 6 bin 612, vakıf üniversitelerinde 8 bin 507, KKTC'deki üniversitelerde 1888 kontenjan dolmadı.



Fen ve Anadolu liseleri başarılı



Yerleştirme sonuçlarına göre, fen ve Anadolu liseleri en başarılı liseler oldu. Fen liselerinden başvuran toplam 5 bin 978 adaydan 4 bin 174'ü bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu liselerden sınava girenlerden 4 bin 29'u (yüzde 67,3'ü) lisans programlarına, 27'si ön lisans, 118'i de Açıköğretim Fakültesine girmeye hak kazandı. Anadolu liselerindeki 111 bin 955 adaydan 58 bin 218'i (yüzde 52) lisans, 4 bin 199'u ön lisans programlarına, 6 bin 291'i de Açıköğretim Fakültesine girdi. Özel liselerden sınava başvuran 10 bin 719 adaydan 3 bin 93'ü lisans (yüzde 28'i), 1275'i ön lisans, 1652'si de Açıköğretim Fakültesini kazandı. Özel fen liselerinden başvuran 2 bin 228 adaydan 1144'ü (yüzde 51) lisans, 50'si ön lisans programına, 148'i de Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Öğretmen liselerinden başvuran 18 bin 150 adaydan 11 bin 459'u lisans (yüzde 63'i), 219'u ön lisans, 887'si Açıköğretim Fakültesini kazandı. Endüstri meslek lisesi mezunu 139 bin 620 adaydan 5 bin 945'i (yüzde 4) lisans programlarına yerleşirken, 42 bin 668'i sınavsız geçişle, 1496'sı ÖSS ile ön lisans programlarına, 24 bin 892'si Açıköğretim Fakültesine girme hakkı kazandı. İmam hatip liselerinden sınava başvuran 59 bin 481 adaydan 3 bin 668'i (yüzde 6'sı), 3 bin 64'ü ön lisans programlarına, 24 bin 929'u Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Sekreterlik meslek lisesi mezunu 106 adaydan 2'si (yüzde 1,8) lisans programlarına yerleşebilirken, 13'ü sınavsız geçişle, 3'ü ÖSS ile ön lisans programını, 48'i de Açıköğretim Fakültesini kazandı.



Öğrenim durumuna göre başarı



ÖSS'ye başvuran son sınıf düzeyindeki 287 bin 132 adaydan 71 bin 462'si lisans programlarına, 47 bin 677'si ön lisansa, 28 bin 837'si Açıköğretim Fakültesine; önceki yıllarda üniversiteyi kazanamamış 913 bin 344 adaydan 164 bin 750'si lisans programlarına, 142 bin 495'i ön lisans programlarına, 185 bin 658'i Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Daha önce üniversiteye yerleşmiş 377 bin 720 adaydan 25 bin 614'ü lisans, 45 bin 949'u ön lisans, 93 bin 9'u Açıköğretim Fakültesine; bir yükseköğretim programı mezunu 68 bin 104 adaydan 3 bin 398'i lisans, 3 bin 720'si ön lisans, 20 bin 896'sı Açıköğretim Fakültesine yerleşmeye hak kazandı. Engelli toplam 1301 adaydan 173'ü lisans programlarını 134'ü ön lisans programlarını, 388'i Açıköğretim Fakültesini kazandı.



En başarılı il Denizli



ÖSS sonuçlarına göre sayısal ve eşit ağırlıklı puan türlerinde en başarılı il olan Denizli'den sınava giren 18 bin 29 adaydan 3 bin 567'si lisans programlarına, 1673'ü sınavsız geçişle, 585'i ÖSS ile ön lisans programlarına, 3 bin 374'ü de Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Sözel ağırlıklı puan türüne göre en başarılı il olan Kırşehir'de ise 7 bin 75 adaydan 1139'u lisans programlarına, 652'si sınavsız geçişle 279'u ÖSS ile ön lisans programlarına 1100'ü de Açıköğretim Fakültesine girdi.



Sınava Ankara'dan giren 130 bin 964 adaydan 23 bin 678'i lisans olmak üzere toplam 71 bin 271, İstanbul'dan giren toplam 270 bin 115 adaydan 42 bin 639'u lisans olmak üzere toplam 157 bin 451'i; İzmir'den giren toplam 83 bin 66 adaydan 14 bin 172'si lisans olmak üzere toplam 46 bin 59'u bir yükseköğretim programını kazandı.



719 lise birincisi açıkta kaldı



Lise birincilerinden ÖSS ve sınavsız geçiş için başvuran toplam 4 bin 260 adaydan 3 bin 541'i yerleşirken 719'u açıkta kaldı. ÖSS ve YDS sonuçlarına göre, lise birincilerinden 4 bin 98'i ÖSS, 162'si sınavsız geçiş için başvurdu. Birincilerden 2 bin 897'si lisans programlarını kazanırken, birincilerden 503'u sınavsız geçişle 18'i de ÖSS ile ön lisans programlarına, 123'ü Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Lise birincilerinden 719'u açıkta kaldı. ÖSS'de kız adaylardan 127 bin 778'i, erkek adaylardan 137 bin 452'si bir lisans programına yerleşmeye hak kazandı.



Kayıt ve başvurular



Üniversitelere kayıtlar 1-8 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, kayıt için gerekli evrakla birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurarak kaydolabilecekler. Adaylar YURTKUR'dan sağlanan burs, öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt için başvurularını bugünden itibaren 24 Ağustos'a kadar yapabilecekler. Bu başvurular https://yurtkur.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilebilecek. (AA)



