-"500 km hız yapan trenler test amaçlı" ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dünyanın hiçbir yerinde 500-600 kilometre hızla yolcu taşıyan trenler olmadığını vurgulayarak, ''Bunlar test amaçlı kullanılan, bu ülkelerin teknolojisinin reklamını yapmak amaçlı kısa mesafeli hatlarda test edilen trenler. Uygulaması yok'' dedi. Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YHT hatlarının son teknolojiye göre yapıldığını vurgulayan Yıldırım, kavram kargaşası yaratmaya gerek olmadığını, YHT'lerin standartlarının belli olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dünya Demiryolları Birliği var. Uluslararası demiryolu otoriteleri var. Yüksek Hızlı Tren, bizim uydurduğumuz bir tanım değil. Dünyada geçerli tanım. Mevcut hatlar iyileştirilerek 200 kilometre hız yapılıyorsa veya yeni yapılan hatlarda 250 kilometre ve üzeri hız yapılıyorsa bu trenler yüksek hızlı trenler olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin şu anda işletimde olan iki ayı YHT hattı var. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hatları. Bu hatlar sıfırdan son YHT teknolojisi kullanılarak inşa edildi. Trenler de ona göre sipariş edilip alındı. Hat uluslararası sertifika kuruluşları tarafından sertifikalandırıldı.'' Demiryollarının, dünyada geçerli kuralları olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Normal hat yapsanız da YHT hattı yapsanız da o kurallara göre yapmak durumundasınız. Yoksa işletmecilik yapamazsınız. 'Efendim Japonya'da mermi tren var, 600 kilometre hız yapıyor', 'Fransa'da TGV var', 600 kilometre hız yapıyor', 'Sizin yaptığınız 250 yapıyor', diyorlar. Adamlar dünyayı bilmiyor, YHT'yi bilmiyor. Anlatıyoruz, anlamaktan da imtina ediyorlar. Bir defa dünyanın hiçbir yerinde öyle 500 kilometre, 600 kilometre hızla yolcu taşıyan trenler yok. Bunlar test amaçlı kullanılan, bu ülkelerin teknolojisinin reklamını yapmak amaçlı kısa mesafeli hatlarda test edilen trenler. Uygulaması yok.'' -''Demiryollarında yaptıklarımızı dünya konuşuyor''- Bakan Yıldırım, Ankara-Eskişehir YHT hattını 250, Ankara-Konya YHT hattını ise 350 kilometre hıza uygun inşa ettiklerini belirterek, hatlarda çalışan trenlerin 250 kilometre hız yaptıklarını anımsattı. Yıldırım, şöyle konuştu: ''Dünyada yüksek hızlı tren işleten ülke sayısı iki elin parmakları kadar. Türkiye onlardan biri. Türkiye YHT işletmeciliğinde dünyada sekizinci, Avrupa'da altıncı ülke oldu. 2023 hedefimizde 10 bin kilometre YHT hattı var. O zaman Avrupa birincisi olacağız. Dünya, demiryollarında bizim yaptıklarımızı konuşuyor. Uluslararası Demiryolları Birliği bültenlerinde çarşaf çarşaf bizim Ankara-Konya hattını övüyor. Bizimkiler tutmuşlar yok '67 teknolojisini kullandın', 'yok 72 teknolojisini kullandın' diye ciddiye alınmayacak iddiaları gündeme getiriyorlar. Rahmetli Mehmet Akif yaşasaydı bu tür söylentileri dile getirenlere 'garbı görmez şarkı bilmez görgüden yok payesi' dizesini okurdu.'' Demiryollarının 155 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, sosyal sorumluluk projeleriyle tren kültürünü tabana yaydıklarını dile getirdi. TCDD Genel Müdürlüğünün 155. kuruluş yıl dönümünde garların bayram yerine döneceğini belirten Ulaştırma Bakanı Yıldırım, ''Demiryolları 155 yıllık kuruluş. 23 Eylül'de, 155. yılını kutlayacağız. Bütün ana garlar sergilerle, konserlerle şenlenecek. Sosyal sorumluluk içerikli programlar yapıldı. 155 engelli yurttaşımız ve SHÇEK'in bakımındaki 155 çocuğumuz o gün Ankara-Konya arasında YHT ile gidip gelecek. Perakende Treni garda dükkan açıyor. O gün YHT'lerden bilet alan ilk 155 yolcuya 155 kuruştan bilet veriliyor. Her garda bayram havası olacak'' diye konuştu. -''Avrupa'dan kısa sürede yaptık, ucuza işletiyoruz''- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da YHT'lerin maliyetlerine ilişkin bilgi verdi. YHT hatlarının pahalıya mal olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildiren Karaman, Ankara-Eskişehir YHT yolunun kilometre maliyetinin 3,6 milyon avro, Ankara-Konya YHT hattının kilometre maliyetinin ise 1,9 milyon avro olduğunu kaydetti. Avrupa ortalamasının 10 milyon avro olduğunu belirten Karaman, ''Çin'de ise ortalama 5-6 milyon avro. Ülkemizdeki YHT hatlarıyla eşdeğer Avrupa hatlarının çok daha yüksek maliyete yapıldığını biliyoruz. Biz onlardan daha kısa sürede yaptık. Gerektiğinde üç vardiya çalıştık. Aynı zamanda Avrupa'dan ortalama 6-10 kat daha ucuz işletiyoruz. Ayrıca YHT'ler yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışıyor'' ifadelerini kullandı.