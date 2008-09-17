"5. Uluslararası Bodrum Film Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının da maddi destek verdiği festivalin ilk gününde, Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda, "İngiliz Cerrah", "Lilit'in Kızkardeşleri", "Asya Minor", "Bad Blue Boys Jumeta" ve "Mezardan Yükselen Çığlık" adlı filmler gösterildi.

Festivalin Genel Koordinatörü Nadi Güler, gazetecilere, bu yılki festivalde farklı ülkelerden ödüllü filmlerin izleyicinin beğenisine sunulacağını söyledi. Festivalde olabildiğince zengin bir program hazırladıklarını belirten Güler, "Uluslararası filmlerin yer aldığı festival bugün başladı" dedi.

Festivalin Sanat Yönetmeni Necati Sönmez ise Uluslararası Bodrum Film Festivali'nin bu yıl 5. kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Festival, belli bir olgunluğa ulaştı. Uluslararası Bodrum Film Festivali'nin artık Türkiye'de ve uluslararası alanda bir ağırlığı var. Dünyanın çeşitli bölgelerinden filmlerin gönderildiği festivalde, daha çok belgesel ve alternatif filmler gösteriliyor" diye konuştu.

5. Uluslararası Bodrum Film Festivali

5. Uluslararası Bodrum Film Festivali kapsamında son dönemin önemli filmleri ve belgeselleri Bodrum'da izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Bu yıl 16–20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Documentarist-İstanbul Belgesel Günleri programından bir seçki de yer alacak.

"Güncel politik" programlarla özellikle belgesel sinema adına önemli bir festival olma yolundaki Bodrum Film Festivali, bu yıl Balkanlar özel bölümüyle, "Balkanlarda yıllardır devam eden sorunları ve yaşanan acı deneyimleri hatırlatan" çarpıcı filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalde, Serebrenika katliamını konu alan belgeseller de gösterilecek. Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülünü alan 2008 yapımı "Corridor#8" filminin yönetmeni Bulgar Boris Despodov da Bodrum Film Festivalinin konukları arasında yer alacak.

Festivalin retrospektif bölümünde ise Türk sinemasına önemli filmler kazandırmış, pek çok ulusal ve uluslararası ödülü bulunan Derviş Zaim'den seçilen filmler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

5. Uluslararası Bodrum Film Festivali, bu akşam Bodrum Kalesi'nde Rumeli türküleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı Suzan Kardeş, konseri ile devam edecek.