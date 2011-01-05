-"5 NO'LU CEZAEVİ" YEŞİLÇAM SİNEMASI'NDA İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 42. SİYAD Ödülleri ve 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ''en iyi belgesel film'' seçilen ''5 No'lu Cezaevi'', 7 Ocaktan itibaren bir hafta süreyle Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek. Yönetmenliğini Çayan Demirel'in üstlendiği belgesel, 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde yaşananları anlatıyor. Yaşananları, tanıkların ve yakınlarının diliyle 30 yıl sonra aktaran ''5 No'lu Cezaevi: 1980-84'' adlı belgesel, bir hafta boyunca Yeşilçam Sineması'nda 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00 seanslarında izlenebilecek.