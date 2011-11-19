-"400 depremzede genç mesleki eğitim alacak" VAN (A.A) - 19.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Bugüne kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne 7 firma müracaat etti, 97 işçiyi bağlayan bir müracaat söz konusu. Biz biliyoruz ki Van'da 5 bin civarında iş yeri var, bunlara da kapımız açık, kurumlarımız bekliyorlar. 3 aylık bir dönem bu ama 6 aya kadar Bakanlar Kurulu kararıyla uzatma durumumuz var'' dedi. Çelik, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çelik, Bakanlık olarak Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Vanlıların bir sıcak çorba elde etmelerini, bir iş imkanına kavuşmalarını istediklerini belirterek, 5 bin kişiyi TYÇP kapsamında istihdam etmeyi planladıklarını hatırlattı. Çelik, şunları söyledi: ''Bugün, Van'da İŞKUR bünyesinde yaptığımız değerlendirmede 9 bin müracaat olduğunu gördük. Bugüne kadar 4 bin kardeşimiz istihdam edildi. Bu talebin karşılanması konusunda sayın Başbakanımızın 'İhtiyaçları dikkate alın ve ona göre çalışmalarınızı dizayn edin' talimatı doğrultusunda 5 bin rakamının artırılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mümkün mertebe Erciş ve Van merkezde TYÇP kapsamındaki talepleri karşılama adına gerekli kararları aldık. TYPÇ kapsamında 24 milyon lira kaynak tahsis edildi ve bu konuda bir kaynak sıkıntımız yok. Ayrıca, İŞKUR bünyesinde bulunan ve mesleki eğitim alma talebi olan genç kardeşlerimizin Muğla ve Antalya'da otellere yerleştirilmesi ve 400 gencimizin iskanı ve iş garantili mesleki eğitim alıp işe yerleştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor.'' Çelik, Bakanlık olarak, iş yeri çalışamaz duruma gelmiş, tahrip olmuş ve işini yürütmekte zorlanan iş adamlarının nefes almaları, önlerini görebilmeleri açısından mevzuat çerçevesinde Kısa Çalışma Ödeneği'ni devreye aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne 7 firma müracaat etti, 97 işçiyi bağlayan bir müracaat söz konusu. Biz biliyoruz ki Van'da 5 bin civarında iş yeri var, bunlara da kapımız açık, kurumlarımız bekliyorlar. Gerekli şartlar var, 3 yıl içinde 600 gün prim ödenmiş işçilerimizin aylık ücretleri kurum tarafından karşılanıyor. Bu konuda müteşebbislerimizi bekliyorum. 3 aylık bir dönem bu ama 6 aya kadar Bakanlar Kurulu kararıyla uzatma durumumuz var. Van'daki gelişmeleri dikkate alarak gerekirse yasal bir düzenleme de yaparak, Van'daki müteşebbisleri rahatlatma sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.'' Çelik, vergi, Bağ-Kur ve sigorta primleriyle daha önce yapılandırılmış olan primlerle 3 ayda oluşacak primlerin 1 yıl ötelendiğini söyledi. Bakan Çelik, Van'daki depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 1 ay sigortayla irtibatlandırılması durumunda, hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı ve yüzde 60 çalışamaz raporu olanlara malullük aylığı bağlanmasına yönelik düzenlemenin pazartesi günü TBMM'ye sevk edileceğini, düzenlemenin hızlı bir şekilde görüşülerek yasalaştırılacağını belirtti.