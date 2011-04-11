-"40 GÜN 40 GECE TATİL"E YOĞUN TALEP BURSA (A.A) - 11.04.2011 - Tatilciler, okulların kapanmasından Ramazan ayının başlayacağı 1 Ağustos'a kadar olan yaklaşık 40 günlük döneme büyük talep gösteriyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, yaptığı açıklamada, yurt içinde erken rezervasyonların Ocak ayında ''1. Kampanya Dönemi'' olarak başladığını söyledi. Özellikle deniz, kum ve güneş üçlüsü için yapılan rezervasyonlarda otellerin yüzde 45'e varan oranlarda indirimler uyguladığını ifade eden Akkuş, kampanyanın Şubat ve Mart ayında da indirim oranları azalarak devam ettiğini anlattı. Nisan ayında kampanyanın 4. döneminin gerçekleştirileceğini ve mayısta sona ereceğini vurgulayan Akkuş, erken rezervasyonlara yoğun talep alındığını bildirdi. Akkuş, ''Avrupalı ucuza gelirken, yerli turist neden pahalıya tatil yapıyor?'' sorusunun yanıtını vatandaşların kendisinin bulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: ''Erken rezervasyon yaptırıldığında ucuza tatil imkanı elde ediliyor. Özellikle okulların kapanmasından Ramazan ayının başlayacağı 1 Ağustosa kadar olan yaklaşık 40 günlük döneme daha fazla talep gösteriliyor. Ağustos ayında da canlılık var ancak genellikle tatilciler, haziranın son haftası ile temmuz ayının tamamı için tatil planları yapıyor.'' -OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 70'E ULAŞTI- Sahil kentinde bulunan oteller ve tatil köylerindeki doluluk oranlarının yüzde 70'e ulaştığını ifade eden Akkuş, ''Konaklama ücretlerinde çok fazla fiyat artışı yok. 5 yıldızlı otellerde bir miktar artış var ancak genele bakarsanız ciddi bir fiyat yükselişi görünmüyor. Sektör, bu yılı Ramazan ayı ağustosa denk gelse de iyi geçirecek'' dedi. Etstur Yurtiçi Turlar Yöneticisi Bora Genç ise 12 Haziran seçimlerine denk gelen rezervasyonlarda bir düşüş olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Ancak okulların kapanacağı tarihler özellikle çocuklu misafirlerimizin tatil planlarında önemli bir role sahip. Okulların bu yıl 17 Haziranda kapanıyor olması da taleplerin bu tarihin sonrasına gelmesine yol açıyor. Bu sonuç bize Türk insanının vatandaşlık görevlerini yapma konusundaki duyarlı bir tutum sergilediğini gösteriyor. Ağustos ayı, en yüksek sezon olma özelliğini bu yıl Ramazana denk gelmesi nedeniyle kaybediyor. Ramazan ayı olması sebebiyle de satışlarda bir düşüş var. Ancak bu yıl Ramazan ayına denk gelen rezervasyonlara baktığımızda geçen yıla göre yüzde 45'lik bir oranda artış olduğunu görüyoruz. Bu sayının kampanyanın son günlerinde yüzde 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz.''