-"4. YEŞİLÇAM ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ''4. Yeşilçam Ödülleri'' sahiplerini buldu. Turkcell'in ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ''4. Yeşilçam Ödülleri'' törenine, sanat dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Törene gelişinde basın mensuplarına açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Türk sinemasının son yıllarda önemli bir gelişme gösterdiğini belirtti. Bağış, Türk sinemasının bu başarısının herkesi çok gururlandırdığını ifade ederek, ''Türk sinemasının yurt dışında elde ettiği başarılar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakış açısını değiştiriyor ve Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'nin elini güçlendiriyor'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Günay da, Türk sinemasının son yıllarda Yeşilçam'ın eski günlerini aratmayacak kadar önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Türk sinemasını yakından takip ettiğini vurgulayan Günay, en son ''Eyvah Eyvah'' filmine gittiğini ve filmi çok beğendiğini dile getirdi. ''Yeşilçam Ödülleri'' töreni, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah'ın da aralarında bulunduğu davetlilerin katılımıyla, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.