-"365 GÜNÜN YARISINI HAVADA GEÇİREN BAŞBAKAN" ELAZIĞ (A.A) - 05.06.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bugünkü iktidarın geleceği yoktur. bugünkü iktidar ülkeyi yönetemez. 3. dönem iktidar olması halinde zaten ayağı yerden kesilmiş olan, 365 günün yarısını havada ya da yabancı ülkelerde geçiren bir başbakanı bir daha görmeniz mümkün olmaz'' dedi. İstasyon meydanında düzenlenen mitingde Bahçeli, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi. ''Milleti baskı altına alarak, kara propagandalarla, kamuoyu araştırmaları adı altında seçime gitmeden seçim sonuçlarını veren zavallılar türemiştir'' diyen Bahçeli, şöyle konuştu: ''Besleme ve sözleşmeli konuşmacılar olarak bazılarını, aynı televizyonlarda görüyor ve tanıyorsunuz. Üç beş kişi oturuyor, akıllarınca Türkiye'yi en iyi tanıdıklarını söylüyor, İstanbul'un bir sokağında arkadaşlarıyla sohbet ederken Elazığ'ı tanıdığını söylüyor, Elazığlılar dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok insanı üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor ve 'Seçim sonucu belli olmuştur, artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. dönemi kesinleşmiştir.' gibi, seçimlere 10-15 gün kala sonuçları ortaya koymuş oluyorlar. Bunların hepsi demokrat, özgürlükçü geçiniyor ama demokrasinin temeli olan millet iradesine saygısızlık yapıyorlar. Bu besleme, sözleşmeli, sözde aydınlara 12 Haziran'da bir ders vermeli, bunları edebe ve saygıya çağırmalıyız.'' ''Başbakan Erdoğan korkuyor, geceleri kabus görüyor'' diyen Bahçeli, bunun bozkurtların nefesini ensesinde hissetmesinden kaynaklandığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi halinde ülkeyi terk edeceğini iddia eden Bahçeli, ''Nereye giderse gitsin alıp getireceğiz ve Yüce Divan'a göndereceğiz'' şeklinde konuştu. Bahçeli, iktidar değişikliğinin Türkiye için hayırlı olacağını ifade ederek, ''Bugünkü iktidarın geleceği yoktur. Bugünkü iktidar ülkeyi yönetemez. 3. dönem iktidar olması halinde zaten ayağı yerden kesilmiş olan, 365 günün yarısını havada ya da yabancı ülkelerde geçiren bir Başbakanı bir daha görmeniz mümkün olmaz. Çünkü aranıza girmeye cesareti olmaz. Sizinle görüşmeye yüzü olmaz'' dedi. İktidarın sürekli yanlış bilgilendirme yaptığını, 88 yıllık Cumhuriyetin 80 yılını inkar ettiğini öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan vefasızdır. Ülkeye hizmet edenlere sadakati yoktur. Herkesi küçümsüyor, yok farz ediyor. Cumhuriyetin temellerinden itibaren değişik siyasi partilerin hizmet verdiğini biliyor. Herkesin demokratik tercihi iyi bir tercihtir. Çünkü, çok partili demokratik hayatı yaşatabilmenin yolu da budur. İçinizden bazıları vardır ki, Cumhuriyet Partili'dir, bazıları vardır demokratik çizgidendir. Adalet Partili'dir bazıları, bazıları Milli Görüş, bazıları Milliyetçi Hareket çizgisindendir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk dönemini yok farz ediyor, İnönü dönemini, Bayar dönemini, Adnan Menderes dönemini, Süleyman Demirel dönemini yok farz ediyor, utanmadan hakaret ediyor. Kendisini yetiştiren, baba ocağı Necmettin Erbakan dönemini de reddediyor. Ne varsa kendisinden olduğu iddiasında. Gittikçe Ortadoğu'nun Baas partileri gibi, geleceğini sürekli kılan bir anlayışla yoluna devam etmek istiyor. Şimdi bunları inkar eden insan, gelecekte şahsi iktidarı için kendisini iktidara getiren milleti de inkar edebilir. Sandıkta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'Dur' demek ülkeye yararlı olmak demektir. 12 Haziran sadece iktidar değişikliğini değil, siyasi kültürdeki edebi ve zenginliği de ortaya koyacaktır.''