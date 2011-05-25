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Yaşam

"310 BİN AİLEYE, HER AY 570'ER LİRA ÖDÜYORUZ" DENİZLİ (A.A)

25 Mayıs 2011 22:46

-"310 BİN AİLEYE, HER AY 570'ER LİRA ÖDÜYORUZ" DENİZLİ (A.A) - 25.05.2011 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış, 310 bin aileye, her ay sosyal hizmetler bütçesinden 570'er lira ödendiğini bildirdi. İsmail Barış, Denizli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenindeki konuşmasında, geçmişte evinde bakılamayacak durumda bulunan özürlü vatandaşların kalabilecekleri yerlerle ilgili çok ciddi problemler bulunduğunu, hükümetin desteğiyle engelli insanların kalabilecekleri özürlü rehabilitasyon merkezlerinin sayısını ve kapasitesini artırdıklarını söyledi. 2005 yılında çıkartılan kanunla özürlülere bakan yakınlarına her ay 570 lira ödendiğini belirten Barış, şöyle konuştu; ''Şu anda 310 bin aileye her ay sosyal hizmetler bütçesinden 570'er lira ödüyoruz. İkinci özürlüsü varsa ikincisine de ödüyoruz, üçüncü özürlüsü varsa üçüncüsüne de ödüyoruz. Sınır yok, bütçenin ucu açık. Özürlülerle alakalı sıkıştığımız zaman sayın Başbakana bunu arz ettik. Başbakanımızın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimatı şu: 'Özürlülerle ilgili, yetimlerle ilgili, gariplerle ilgili bütçenin rakamsal sınırı, bütçe kanunu itibarıyla şu olabilir, ama bu bütçelerin ucu açık olacak' demişti ve de açık. Ne zaman paramız bittiyse derhal Maliye Bakanlığı ek bütçeyle bizi takviye ediyor. Maliye ile problemi olmayan, sıkıntısı olmayan birçok bakanlık, genel müdürlük vardır mutlaka ama bizden rahatı yok. En rahat genel müdürlük biziz.'' SHÇEK Genel Müdürü Barış, geçmişte 40 özürlünün bir koğuşta yattığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Batılı ülkelerin özürlüleri, bizim özürlülerimizden daha üstün değildir. Biz, her özürlünün insanca yaşayabileceği, ister ailesinin yanında ister kurumlarımızda yaşayabilecekleri şartları oluşturmaya başladık. Ve Özürlülerimiz adına Engelsiz Yaşam Merkezi adını vermiş olduğumuz merkezler oluşturmaya başladık. Türkiye'de adeta mantar gibi çoğaltıyoruz bunları. Daha da çoğalacak. Özürlü çocuklarımız buralarda hayata sımsıkı sarılarak hayatlarını sürdürüyorlar.'' Temel atma törenine, Denizli Valisi Yavuz Erkmen ve Belediye Başkanı Osman Zolan ile milletvekili adayları da katıldı. TOKİ tarafından yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, gelecek yılın Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.

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