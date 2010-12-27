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Politika

"27 ARALIK SIRADAN BİR GÜN DEĞİL" ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 22:22

-"27 ARALIK SIRADAN BİR GÜN DEĞİL" ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Garnizon Koşusu'nun yapılamamasıyla ilgili olarak, ''bu günü, sıradan bir gün olarak kabul etmemek gerektiğini'' belirterek, ''O törenleri caddelerden alıp odalara hapsetmek doğru değil'' dedi.  Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla Ankara Seymenler Kulübünce düzenlenen gösteriyi izlemek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarif Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'na geldi. Kılıçdaroğlu, gösteriden önce gazetecilerin Garnizon Koşusu'nun yapılamaması ile ilgili soruları üzerine ''Her kentin tarihinde önemli günler vardır. 27 Aralık, Ankara'nın tarihinde çok önemli bir gündür. Bu günü sıradan bir gün gibi kabul etmemek gerekiyor. Üstelik bu gün yıllardır kutlanıyor, yıllardır törenler yapılıyor ama o törenleri caddelerden alıp odalara hapsetmek doğru değil'' diye konuştu.

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