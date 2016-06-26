Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung referandum sonucunu şöyle ele alıyor:

“Britanya'nın ayrılması AB'yi temelde yeniden

ve daha demokratik bir düzene sokmak

için bir şans olabilir. Demokratik seçilmiş bir parlamentoya karşı sorumlu olacak gerçek

bir hükümetle, Avrupa düzeyinde referandum başvuruları ve halk kararlarıyla, bu ismi

hak eden ve her siyasi seviyenin yapabileceklerinin en iyisini yapabilmesi ve şüphe

durumunda mümkün olduğunca halkla aynı kararı verebilmesi için uğraşan yerinde

hizmet prensibiyle... Bunun için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçilmeli. Böyle

devam etmek intihar olacaktır.”

Berlin'de yayımlanan Der Tagespiegel'in yorumu şöyle:

“David Cameron'un cuma sabahı yorgun ama şaşırtıcı bir şekilde soğukkanlı olarak

basının karşısına çıkması şöyle açıklanabilir: Britanya'nın AB'ye karşı tutumu nihayet

açıklığa kavuşmuş oldu. Sonuçta referandumda Brüksel'e değil Westminster'a karşı

yabancılaşma ve siyasi elitlere karşı güvensizlikti, öne çıkan. Böylece referandum başka

bir şey daha başardı: O da Britanya demokrasisinin zayıf noktalarının ortaya çıkmış

olması.“

Mittelbayerische Zeitung'un aynı konudaki yorumu şu şekilde:

“Şu anda popülistlerin saati. Ama bu sadece bir saat sürmeli. Hiçbir AB ülkesi küresel

piyasalar dünyasında tek başına idare edemeyecektir. Yeni uluslararası ticaret

anlaşmalarından yerli ekonominin yeniden canlandırılmasına kadar Britanyalılara ne

vaadinde bulunulmuş olursa olsun, bu işe yaramayacaktır. Bir zamanlar Büyük

Britanya'nın bağımsızlığı ve yükselmesi için garanti sunan bir ada konumuna sahip

olduğu fikri, bugün için bir illüzyon. Britanyalılar bunu hissedeceklerdir.“

Son olarak Reutlinger General-Anzeiger'den bir yoruma yer veriyoruz:

“Büyük Britanya kendi yoluna gitmek istiyor. Bu

kabul edilmek zorunda. 24 Haziran tarih

kitaplarına girmeli. Ancak bağımsızlık günü olarak değil, zayıflık günü olarak.

Britanyalılar en geç tatile gittiklerinde ve paralarının daha az değere sahip olduğunu fark

ettiklerinde ya da adadaki büyük firmalar merkezlerini AB'ye çektiğinde bu yeni

özgürlüğün bedelinin ne kadar ağır olduğunu hissedeceklerdir.”

