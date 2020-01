"2050 yılına kadar dünyanın en kalabalık kenti Mexico olabilir"

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Yapılan yeni bir modelleme, 2050 yılına kadar, Meksika\'nın başkenti Mexico\'nun dünyadaki en kalabalık kent olacağını gösteriyor.

Kanada\'da yer alan Toronto Üniversitesi Küresel Kentler Enstitüsü\'nün nüfus artış modeli, dünya genelindeki nüfusun \"korkutucu bir şekilde arttığını\" ortaya koyuyor.

2050 yılına kadar gezegende 10 milyar insanın yaşayacağını öngören modelleme, 38 milyon nüfusuyla Japonya\'nın başkenti Tokyo\'nun \"dünyanın en kalabalık kenti\" unvanını kaybedebileceğini gösteriyor.

Enstitü\'nün modellemesine göre, 2050 yılına kadar dünyanın en kalabalık kentinin şu an 24.3 milyon nüfusa sahip olan Meksika\'nın başkenti Mexico\'nun olması bekleniyor.

İkinci sırada 24.8 milyon nüfusuyla ABD\'nin en kalabalık kentlerinden biri olan New York ve üçüncü sırada ise şu an 31.7 milyon nüfusa sahip olan Pakistan\'ın Karaçi kentinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Modele göre ilk onda yer alacak kentler ise sırayla; Japonya\'nın başkenti Tokyo, Nijerya\'nın eski başkenti Lagos, Hindistan\'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta, Demokratik Kongo cumhuriyeti başkenti Kinşasa, Bangladeş\'in başkenti Dakka, Hindistan\'ın en büyük ikinci metropolü Delhi ve Hindistan\'ın büyük kenti Mumbai olarak tahmin ediliyor. (Fotoğraflı)