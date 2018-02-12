"2018 Türkiye – Fransa ve Türkiye – AB ilişkilerinde kritik bir yıl"

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu Toplantısı, Enstitü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, 2018 yılının Türkiye\'nin Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde \"kritik bir yıl\" olduğuna işaret etti ve Enstitü olarak üzerlerine düşeceklerini yapacaklarını vurguladı.

Aynı zamanda Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nin (TÜSİAD) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaleağası ve Bilim Kurulu Eş Başkanları N. Ümit Boyner ve Augustin de Romanet başkanlığında Paris’te düzenlendi. Toplantı sırasında 2013 senesinden bu yana Bilim Kurulu Eş Başkanlığını yürüten American Express ve Suez Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Anne Lauvergeon, görevini ADP Yönetim Kurulu Başkanı Augustin de Romanet’ye devretti.

Görev devri hakkında konuşan Augustin de Romanet, “Türkiye – Fransa arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacını haiz Institut du Bosphore’un Bilim Kurulu Eş Başkanlık görevini üstlenmiş olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum\" ded ve ekledi:

\"ADP Grubu, bünyesinde gerçekleştirdiği nitelikli ve verimli tartışmalar vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunan Institut du Bosphore’a kararlılıkla desteğini sürdürmektedir. ADP Grubu’nun Türkiye’deki stratejik yatırımlarını 2017 yılında daha güçlendirmiş olması iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki ortaklığın önemli bir göstergesidir. Enstitü kuruluşundan bu yana Fransa – Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesinde önemli bir boşluğu doldurmayı başardı. Bu ilişkilerin geliştirmesine katkı sunmayı arzu ediyorum.\"

Dr. Bahadır Kaleağası da, Augustin de Romanet’nin vizyonu ve zengin deneyimi ile Enstitü’nün çalışmalarına yeni bakış açıları kazandıracağını ifade ederek, \"2018 yılı, hem Türkiye – Fransa hem de Türkiye – AB ilişkilerinde kritik bir yıl... Enstitü olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı bünyesinde Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Füsun Türkmen, TAV Holding CEO’su Sani Şener ve Fransa Avrupa Hareketi Başkanı Yves Bertoncini’nin giriş konuşmaları ile başlayan ve Fransa’nın önde gelen düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak tarihli Paris ziyaretinin akabinde, Türkiye – AB ilişkileri perspektifinde Türkiye – Fransa ikili ilişkilerine yönelik beklentiler” konusu değerlendirildi.

Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu toplantısı vesilesi ile Paris’te bulunan Kaleağası, TÜSİAD’ın Fransa’daki muadil örgütü MEDEF Genel Sekreteri Michel Guilbaud, IRIS (Institute of Strategic and International Relations) Direktör Yardımcısı Didier Billion, Fransa Senatosu Onursal Genel Sekreteri ve Fransa Anayasa Hukukçuları Derneği Başkan Yardımcısı Alain Delcamp, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Maire ve medya temsilcileri ile temaslarda bulundu.

Temaslar sırasında, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerde yaşanan sorunlar ve fırsatların yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin katılım müzakereleri çerçevesinde yürütülmesinin gerekliliği ve alternatif yollara sapılmasının hem Türkiye hem de AB tarafı için yaratacağı riskler gündeme alındı.