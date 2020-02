"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nden Akbank'a 6 ödül

İstanbul, 20 şubat (DHA) - Akbank, Türkiye\'deki bankacılık ve finansal işlemler arasında en iyilerinin belirlendiği \"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri\"nde farklı kategorilerde toplam 6 ödülün sahibi oldu.

Finans sektörünün en iyilerinin belirlendiği \"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri\" kapsamında Akbank, yıl içinde gerçekleştirdiği satın alım, ulaştırma, altyapı, finansal kurumlar finansmanı ve uluslararası tahvil ihracı kategorilerinde farklı ödüllerin sahibi oldu.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen \"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri\" nde 6 ödüle birden layık görülmüş olmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi:

\"Prestijli altı ödülü birden kazanmış olmamız, bir tesadüf değil; çünkü, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı altında, ürün ve hizmetlerimizi daha bütünsel ve entegre olarak sunuyoruz.

\"Gerek sponsorun kimliği, gerekse de işlemin hacmi ile geçtiğimiz yılın en dikkat çekici işlemi olan Hollanda’nın enerji devi Vitol - VIP Turkey Enerji A.Ş.’nin Petrol Ofisi’ni satın alım finansmanında \'Satın Alım Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi\' ödülünü aldık.

\"Akbank işlemde koordinatör banka olarak yer aldı. Türkiye’nin üçüncü büyük havalimanı Antalya Havalimanı Terminal Yatırımı’nın refinansmanında ise \'Ulaştırma Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi\' ödülünü ve \'Altyapı Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi\' 3.lük ödülünü aldık. Bu işlemi tek kreditör banka olarak başarı ile tamamladık.

\"500 Milyon Dolarlık Basel 3 uyumlu tahvil ihracı ve 536,3 Milyon TL karşılığı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı’mızla \'Finansal Kurumlar Finansmanı\', \'Yılın Uluslararası Tahvil İhracı\' ve \'Türkiye’de Yılın Tahvil İhracı\' kategorilerinde de ödül alarak 2017 yılında finans sektörüne ve ülke ekonomimize önemli katkılarda bulunduk.

\"Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı olarak Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\"

Akbank\'ın ödülleri şöyle sıralandı:

1) Akbank, \"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri\" kapsamında “Satın Alım Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi” (M&A / Acquisition Finance Deal of the Year)” ödülünü aldı”. Akbank’ın bu ödülü, Haziran 2017’de koordine ettiği Vitol – VIP Turkey Enerji A.Ş.’nin Petrol Ofisi’ni satın alım finansmanı için 2 tranş halinde verilen 500 milyon USD ve 720 milyon TL tutarında krediyi içeren işlemden oluşuyor.

2) Akbank, bir başka “Yılın İşlemi” ödülünü de, “Ulaştırma Finansmanı” Kategorisinde Yılın İşlemi” (Transport Finance Deal of the Year) kategorisinde aldı, Bu işlem Akbank’ın Temmuz 2017’de koordine ettiği, Fraport-IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. (ICF Antalya Airport) ICF Antalya Havalimanları için 3 tranş halinde verilen toplam 362.3 milyon EUR tutarında nakdi ve gayrinakdi krediyi içeren işlemden oluşuyor.

3) Akbank, “Altyapı Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi” (Infrastructure Finance Deal of the Year)” 3.’lük ödülünü de, Temmuz 2017’de koordine ettiği, Fraport-IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. (ICF Antalya Airport) ICF Antalya Havalimanları için 3 tranş halinde verilen toplam 362.3 milyon EUR tutarında nakdi ve gayri nakdi kredi işlemindeki başarısından dolayı aldı.

4) Akbank ayrıca, Mart 2017’deki Basel3 uyumlu, 500 milyon dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracı’ndaki başarısıyla, “Finansal Kurumlar Finansmanı Kategorisinde (Financial Institution Financing Deal of Year)” 2.’lik ödülünün de sahibi oldu.

5) Akbank, Mart 2017’deki, 500 milyon dolarlık, Basel 3 uyumlu Sermaye Benzeri Tahvil İhracı’ndaki başarısı nedeniyle, “Yılın Uluslararası Tahvil İhracı Kategorisinde (International Bond Deal of the Year) 2.lik ödülünü kazandı.

6) Akbank’ın \"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri\" kapsamında kazandığı altıncı ödülü de, Ekim 2017’de IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu) ile gerçekleştirdiği 536.3 Milyon TL karşılığı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı’ndaki başarısıyla, “Türkiye’de Yılın Tahvil İhracı Kategorisinde (Local Bond Deal of the Year)” 3.’lük ödülü aldı. (Fotoğraflı)