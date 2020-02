"2017 yılında beyaz et üretimi yüzde 13, ihracatı ise yüzde 31 arttı"

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - 2017 yılında beyaz et üretimimizin yüzde 13, ihracatımızin yüzde 31 artış gösterdiğini söyleyen Dr. Sait Koca, \"Geçen yıl yaklaşık 2,2 milyon ton piliç eti, 54 bin ton hindi eti ve diğerleri olmak üzere toplamda yaklaşık 2,4 milyon ton kanatlı eti üretimi yapıldı. Üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 13 arttı. 2025 yılı üretim hedefimiz ise 3,47 milyon tondur\" dedi.

Tavukçuluk sektöründeki son durumu değerlendirip, 2018 yılı üretim, ithalat, ihracat beklentilerini sıralayan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, denetimlerin son derece titizlikle yapıldığını söyleyerek üreticilerin beklentilerini aktardı. Dr. Koca, \"Bugün geldiğimiz noktada; yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte 2,4 milyon kişinin geçimini sağlıyor. Kısa zamanda önemli ölçüde büyüyen ve gelişen sektörümüz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok önemli bir konuma geldi. Sektörün ülkemize olan katkıları her geçen sene artarak devam edecek. Yüzlerce analiz ve denetimler hiç taviz verilmeden titizlikle yapılmaktadır. 75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörü dünya ticaretinde 5\'inci sırada yer almaktadır\" dedi.

\"GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ ÜST DÜZEYDE TAKİP EDEN JAPONYA TÜRKİYE\'DEN BEYAZ ETE TALİP OLDU\"

Denetimlerin aralıksız yapıldığını dile getiren Dr. Koca, \"Yüzlerce analiz hiç taviz verilmeden titizlikle yapılmaktadır. Kesimhanelerde görevli olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veteriner hekimleri sürekli numuneler alarak laboratuvarlara göndermektedir. İşte bu nedenledir ki Japonya gibi gıda güvenilirliğini en üst düzeyde takip ve kontrol eden bir ülke Türkiye de üretilen beyaz ete talip olmuştur. Kapalı ve ambalajı üzerinde gerekli bilgileri taşıyan piliç eti ürünlerini tüketicimiz gönül rahatlığı ile, güvenle tüketebilir\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE, PİLİÇ ETİ ÜRETİMİNDE DÜNYADA 8\'İNCİ SIRADA\"

Türkiye\'nin, piliç eti üretiminde dünyada 8\'inci sırada olduğunu ifade eden Dr. Koca, \"Türkiye’de kanatlı et üretimi 1990 yılında sıfırlar seviyesinde iken, bugün öngörülmesi zor bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye, piliç eti üretiminde dünyada 8\'inci sıradadır. Sektörde, 2017 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton piliç eti, 54 bin ton hindi eti ve diğerleri olmak üzere toplamda yaklaşık 2,4 milyon ton kanatlı eti üretimi yapılmıştır. Üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 13 artmıştır. 2025 yılı üretim hedefimiz ise 3,47 milyon tondur\" şeklinde konuştu.

\"2017 YILINDA KANATLI ET TÜKETİMİ 23,2 KİLOGRAMDAN 24,8 KİLOGRAMA ÇIKTI\"

Türkiye hayvansal üretim politikaları planlanırken dünya gerçeklerinin dikkat alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Koca, şunları söyledi:

\"Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında diğer etlere oranla en fazla üretilen et konuma geçmiştir ve bu rakamlar her sene artarak devam etmektedir. Ülkemizin de hayvansal üretim politikalarını planlarken bu dünya gerçeğini dikkate alması gerekir. 2017 yılında kırmızı et tüketimi 14,8 kilogramdan 13,2 kilograma düşerken, kanatlı eti tüketimi 23,2 kilogramdan 24,8 kilograma çıkmıştır. 1990’da 12 kilogram olan kişi başı kırmızı ve beyaz et tüketimimiz, 2017’de 38 kilogram olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı verilerine göre dünya ortalaması 42,6 kilogram gelişmiş ülkeler ortalaması 78 kilogramdır. Toplam et tüketimimizin dünya ortalamasının altında olması üzücüdür.\"

\"75 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN KANATLI ET SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 5\'İNCİ SIRADA\"

Türkiye\'deki et açığını beyaz atin kapatacağını savunan Dr. Koca, \"2025 yılında Türkiye’de kanatlı eti tüketimini kişi başına 32,9 kilogram olarak hedefleyen sektörümüz ülkemizdeki et açığını beyaz et ile kapatacaktır. Bu hedefi karşılamak için daha fazla bilimin yanında olmalı, teknolojik yatırımları yapmaya devam etmeli ve yeni araştırmalara daha çok bütçe ayrılmalıdır. 75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörü dünya ticaretinde 5\'inci sırada yer almaktadır. 2017 yılında 443.021 ton ile bir önceki seneye göre yüzde 31’lik bir artışla ülkeye giren dövize de yansıyan katkı sektörün önemli bir başarısıdır. Hala en yüksek ihracat yapılan ülke Irak ancak hedefimiz her zaman olduğu gibi mevcut pazarları büyütürken yeni pazarlara da ticaret yapabilmektir. Sektör olarak hedeflerimizi yerine getirebilmemiz için ilgili bakanlıklarında ihracat desteklerini artırmalarının bir gereklilik olduğu kanaatindeyiz\" dedi.

\"2018 YILINDA İHRACATTA İSE YÜZDE 11’LİK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ\"

Türkiye\'de beyaz et üretiminin durma noktasında değil aksine her geçen gün arttığına dfikkat çeken Dr. Koca 2018 hedeflerine yönelik şöyle konuştu:

\"2018 yılında üretimde yüzde 5-6 civarında bir artış öngörüyoruz. İhracatta ise yüzde 11’lik bir artış bekliyoruz. IPARD programı kapsamında kümes desteklerinin devam etmesi gerekir. Hem kümes yapımına hem de modernizasyona destek verilmelidir. Ancak kümeslerin entegrelere yakın bölgelerde kurulmaları şartı aranmalıdır. Türkiye’de beyaz et üretimi durma noktasında değildir. Aksine beyaz et üretimi, aynı zamanda ihracatı artarak devam etmektedir. 2017 yılında beyaz et üretimimiz yüzde 13, ihracatımız yüzde 31 artış göstermiştir. Ülkemizde her yıl kişi başına kanatlı eti tüketimi düzenli olarak artmaktadır. 2000 yılında 10,9 kilo kişi başı tüketim miktarı 2017 yılında 24,8 kilograma çıkmıştır. \"

\"KAPALI VE AMBALAJI ÜZERİNDE GEREKLİ BİLGİLERİ TAŞIYAN PİLİÇ ETİ ÜRÜNLERİNİ TÜKETİCİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TÜKETEBİLİR\"

Beyaz et üretimindeki üretimin ve ihracatın bu kadar artmasında başarılı ve güvenli çalışmanın olduğunu vurgulayan Dr. Koca, \"Bu başarılı ve güvenilir üretimin altında yatan ise damızlık, kuluçka, yetiştirme kümesleri, yem fabrikaları, kesimhane ve hedef marketlere ulaşılması sırasında titizlikle yapılmakta olan mikroorganizma, mikotoksin, ağır metaller, antibiyotik ve GDO analizlerinde yatmaktadır. Yüzlerce analiz hiç taviz verilmeden titizlikle yapılmaktadır. Kesimhanelerde görevli olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veteriner hekimleri sürekli numuneler alarak laboratuvarlara göndermektedir. İşte bu nedenledir ki Japonya gibi gıda güvenilirliğini en üst düzeyde takip ve kontrol eden bir ülke Türkiye de üretilen beyaz ete talip olmuştur. Kapalı ve ambalajı üzerinde gerekli bilgileri taşıyan piliç eti ürünlerini tüketicimiz gönül rahatlığı ile, güvenle tüketebilir\" diye konuştu.

