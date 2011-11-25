-"2012'de elektronik reçeteye geçilmesi planlanıyor" TBMM (A.A) - 25.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gelecek yıl özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde elektronik reçete uygulamasına geçilmesinin planlandığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2012 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Çelik, son 4-5 yıldır dünyada daha önce eşine rastlanmayan bir ekonomik kriz yaşandığını, tüm dünyada ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı doğru revize edildiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de ekonominin her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini belirten Çelik, ''Batı ekonomileri krizlerle boğuşurken, hükümetler ardı ardına istifalarını sunarken, Türkiye 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 11.6, ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 büyüme başarısını göstermiştir. Bu tablonun oluşmasında, Türkiye'nin siyasi istikrarının, sağlam finans yapısının ve ayağı yere basan ekonomi yönetiminin katkısı büyüktür'' dedi. Büyümede yakalanan bu ivmenin istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadelede de kendisini göstermeye başladığına işaret eden Çelik, son verilere göre işsizlik oranının Ağustos 2010'da yüzde 11,4 iken, Ağustos 2011'de yüzde 9,2'ye gerilediğini, işsiz sayısının 450 bin kişi azalarak 2 milyon 521 bine düştüğünü bildirdi. İstihdamın son 1 yılda 1 milyon 689 bin kişi arttığını belirten Çelik, bu artışın, Cumhuriyet tarihi boyunca 1 yıl içerisinde sağlanan en büyük artış olduğunu dile getirdi. Çelik, bu rakamlara bakıldığında, G-20 ülkeleri arasında son 3 yılda istihdamını en çok artıran ülke olma başarısını gösteren Türkiye'nin, istihdam dostu bir büyüme modelini de hayata geçirdiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Çelik, istihdamı artırmak amacıyla uygulamaya konulan teşviklere 2011 yılında Ağustos ayı sonu itibarıyla toplam 4 milyar 50 milyon lira kaynak aktarıldığını, bu teşviklerden yaklaşık 7 milyon 893 bin kişinin yararlandığını söyledi. Kadınların istihdamına yönelik çalışmalara değinen Çelik, kadınlarda iş gücüne katılma oranı 2004'de yüzde 23.3, 2007'de yüzde 23,6 iken Ağustos 2011'de yüzde 30'a çıktığını bildirdi. Bundan sonra da istihdamı artırmak için istikrarlı büyüme ortamını sağlayacak politikaların yanı sıra iş gücünün niteliğini, iş gücü piyasasının esnekliğini ve iş gücüne katılımı artıracak politikalara ağırlık vermeye devam edeceklerini anlatan Çelik, ''Nitekim, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi ana eksenleri üzerine bina ettiğimiz ve 2023 yılında yüzde 5 işsizlik oranını hedefleyen Ulusal İstihdam Stratejisini önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşacağız'' diye konuştu. Çelik, sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (avuç içi damar izi taraması) ile ilgili olarak özel ve üniversite hastanelerinde sistemin uygulanmasına 2012 yılında başlanacağını bildirdi. Çelik, hastane, eczane ve hekim bilgilendirme raporları ile sağlık harcamalarının hastane, eczane ve hekimler bazında takip edilmesi için gereken alt yapı çalışmasının da tamamlandığını kaydetti. Risk Odaklı Eczane Denetim Sistemi ile hasta, hekim, ilaç, firma ve eczane denetimlerinin daha etkin ve verimli olacağını anlatan Çelik, ülke genelinde sistemin uygulanmasına 2012 yılı Ocak ayı itibarıyla başlanacağını bildirdi. Bakan Çelik, e-Reçete ile 2012 yılı içerisinde özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde elektronik reçete uygulamasına geçilmesinin planlandığını, pilot uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti. Çelik, bu sayede reçete üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önüne geçileceği gibi bu reçeteler nedeniyle arşiv teminiyle ilgili sorunlar da ortadan kalkacağını söyledi.