T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"17 IŞİD militanı sığınmacı olarak Avrupa’ya geldi"

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, şu ana dek 17 IŞİD militanının sığınmacı adı altında gizlenip Avrupa’ya seyahat ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

02 Temmuz 2016 17:21

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, şu ana dek 17 IŞİD militanının sığınmacı adı altında Avrupa'ya seyahat
ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, “17 kişinin IŞİD'in görevlendirmesiyle
geldiği
yönünde güçlü emareler bulunduğunu” söyledi.

Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a konuşan Maaßen, bu kişilerden çoğunun ölü ya da tutuklu olduğunu söyledi.
İkisinin kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırılarda öldüğünü kaydetti.

Maaßen, teröristlerin aslında bilinen mülteci rotalarını kullanmalarının gerekmediğine de dikkat çekti.

Kısa bir süre önce, Alman polisine, cihatçıların sığınmacıların
arasına karıştığı yönünde yüzlerce ihbar geldiği
ancak bunların sadece bir kısmının somut bilgilere dayandığı bildirilmişti. Çoğunun asılsız ihbarlar olduğu
kaydedildi. Sadece bir kısmı için soruşturma açıldı.

Almanya'ya sadece 2015 yılında 1 milyondan fazla sığınmacı geldi. Haziran ayı başında Alman yetkililer, Kuzey
Ren Vestfalya, , Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletlerinde IŞİD militanı olduğu düşünülen üç kişiyi
yakalamıştı.

Federal Savcılık, bu üç kişiyi IŞİD'in emriyle Düsseldorf'ta terör saldırısı planlamakla suçluyor. Yetkililer, üç
kişinin Almanya'da mülteci barınaklarında sığınmacı olarak gizlendiğini doğruladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Anayasayı Koruma TeşkilatıIŞİDAvrupaAnayasayı Koruma Teşkilatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24