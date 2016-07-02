"17 IŞİD militanı sığınmacı olarak Avrupa’ya geldi"

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, şu ana dek 17 IŞİD militanının sığınmacı adı altında Avrupa'ya seyahat

ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, “17 kişinin IŞİD'in görevlendirmesiyle

geldiği

yönünde güçlü emareler bulunduğunu” söyledi.

Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a konuşan Maaßen, bu kişilerden çoğunun ölü ya da tutuklu olduğunu söyledi.

İkisinin kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırılarda öldüğünü kaydetti.

Maaßen, teröristlerin aslında bilinen mülteci rotalarını kullanmalarının gerekmediğine de dikkat çekti.

Kısa bir süre önce, Alman polisine, cihatçıların sığınmacıların

arasına karıştığı yönünde yüzlerce ihbar geldiği

ancak bunların sadece bir kısmının somut bilgilere dayandığı bildirilmişti. Çoğunun asılsız ihbarlar olduğu

kaydedildi. Sadece bir kısmı için soruşturma açıldı.

Almanya'ya sadece 2015 yılında 1 milyondan fazla sığınmacı geldi. Haziran ayı başında Alman yetkililer, Kuzey

Ren Vestfalya, , Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletlerinde IŞİD militanı olduğu düşünülen üç kişiyi

yakalamıştı.

Federal Savcılık, bu üç kişiyi IŞİD'in emriyle Düsseldorf'ta terör saldırısı planlamakla suçluyor. Yetkililer, üç

kişinin Almanya'da mülteci barınaklarında sığınmacı olarak gizlendiğini doğruladı.