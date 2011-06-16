-"160 YAŞINDAKİ" KÖPEK ÖLDÜ LAHEY (A.A) -16.06.2011- Hollanda’da bulunan dünyanın en yaşlı köpeği unvanına sahip Lucy, 22 yaşında öldü. Overijssel eyaletine bağlı Borne kentinde yaşayan ve geçen yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en yaşlı köpeği olarak girmeyi başaran 22 yaşındaki Yorkshire Terrier cinsi köpeğin, iğneyle öldürüldüğü belirtildi. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, 160 'insan yaşı'nda olan köpeğin, yüksek ateşten dolayı götürüldüğü veteriner kliniğinde durumunun ağırlaşması sonucu iğne ile uyutulduğu kaydedildi.