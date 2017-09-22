"150 yıllık miras 'Di Trolli' ile geri dönüyor"

İSTANBUL,(DHA)- DIVARESE Genel Müdür Yardımcısı Özlem İkiışık Barutçu, Divarese\'nin adını kurucusu olan baba-oğul Trollilerden alan Di Trolli koleksiyonu ile yaklaşık 150 yıl önce kullanılan özel yöntemleri yeniden hayata geçirerek çok özel bir koleksiyon hazırladıklarını ve 150 yıllık mirasın Di Trolli ile geri döndüğünü söyledi.

Divarese, adını kurucusu olan baba-oğul Trollilerden alan yaklaşık 15 yıl önce kullanılan özel yöntemleri yeniden hayata geçirerek \'Di Trolli\' koleksiyonunu hazırladığını açıkladı. Divarese Genel Müdür Yardımcısı Özlem İkiışık Barutçu koleksiyona ilişkin şunları söyledi:

\"1870 yılında Santino Trolli ve oğlu Luigi Trolli Calzaturificio Di Varese markasının temellerini attı.Divarese’nin kurucusu olan Trolli’ler ayakkabı tarihine de adlarını yazdırdı.Dünyanın ilk seri üretim ayakkabılarını yapan baba-oğul, bu geçişten önce İtalya’nın Varese kentinde el emeğiyle ve çok özel yöntemlerle ayakkabı yapıyorlardı.Di Trolli’lerin el işçiliği tekniklerini kaliteli İtalyan derileriyle buluşturan tamamı el yapımı ve özel boyama olan bu koleksiyon şimdi Divarese’de!\"

\"Dİ TROLLİ EL YAPIMI VE ÖZEL EL BOYAMA TEKNİKLERİYLE ÜRETİLEN KLASIK ERKEK AYAKKABILARINDAN OLUŞUYOR\"

Koleksiyonu markanın kurucularına ithafen yarattıklarını belirten Barutçu, \"Markanın kurucusu ailenin soyadı Trolli. Bu koleksiyonu onlara ithafen yarattık. Teknoloji ne kadar ilerlese de klasik ayakkabılar hala eski kadim yöntemlerle elde üretilmeye devam ediyor. Ayakkabı el emeğinin çok yoğun kullanıldığı bir ürün.Bu özel ürünleri, geçmişi olan gerçek bir hikaye ile sunmak istedik.Di Trolli; \'Trolli’den\' anlamına geliyor. Di Trolli el yapımı ve özel el boyama teknikleriyle üretilen klasik erkek ayakkabılarından oluşan kapsül bir koleksiyon\" dedi.

\"KAYIN AĞACINDAN YAPILMIŞ, HAM KALIP VE ÇEKECEKLE BERABER SATILIYOR\"

Divarese\'nin, Trolli mirasını devam ettirerek, üstün kalitede ürünler sunduğunu dile getiren Barutçu, \"Di Trolli’ler; usta ayakkabı ustaları tarafından, yüksek kaliteli İtalyan derileri kullanrak tamamıyla el işçiliğiyle üretiliyor.Bu özel ayakkabılar, şeklini asla bozmaması ve uzun süre boyunca ilk günkü niteliklerini kaybetmemesi adına kayın ağacından yapılmış ham kalıp ve çekecek ile beraber satılıyor. Di Trolli ayakkabılarıyla uyumlu kemerler de Di Trolli koleksiyonunda yer alıyor\" şeklinde konuştu.

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