-"14 bin 500 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi" VAN (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, şu ana kadar 14 bin 500 depremzedenin, çeşitli illerdeki kamu tesislerinin misafirhanelerine yerleştirildiğini belirtti. Atalay, AA muhabirinin, ''23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'dan diğer şehirlere gönderilen depremzedelerin sayısı'' yönündeki sorusu üzerine ''Şu ana çeşitli şehirlerde 14 bin 500 kişi kamu tesislerinin misafirhanelerine yerleştirildi'' dedi.