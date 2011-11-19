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Politika

"14 bin 500 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi" VAN (A.A)

19 Kasım 2011 17:56

-"14 bin 500 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi" VAN (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, şu ana kadar  14 bin 500 depremzedenin, çeşitli illerdeki kamu tesislerinin misafirhanelerine yerleştirildiğini belirtti. Atalay, AA muhabirinin, ''23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'dan diğer şehirlere gönderilen depremzedelerin sayısı'' yönündeki sorusu üzerine ''Şu ana çeşitli şehirlerde 14 bin 500 kişi kamu tesislerinin misafirhanelerine yerleştirildi'' dedi.

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