"14 ay önce karara bağlandı"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir televizyon kanalıyla ilgili olarak basında yer alan incelemenin 2004 yılında başlatıldığını ve yaklaşık 14 ay önce karara bağlandığını belirterek, konuyla ilgili bekleyen bir inceleme ya da yapılması gereken bir suç duyurusu bulunmadığını bildirdi.



SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından hakkında inceleme yapılmış olan bir televizyon kanalıyla ilgili olarak basında yer alan değerlendirmeler üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.





''Kurulumuzda, basında yer alan değerlendirmelerde ifade edildiğinin aksine, bahse konu inceleme 2004 yılında başlatılmış ve yaklaşık 14 ay önce karara bağlanmış olup, konuyla ilgili bekleyen bir inceleme ya da yapılması gereken bir suç duyurusu bulunmamaktadır'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Anılan incelemenin konusu, halka arz faaliyetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Uzman raporunda, iddia edilenin aksine, bu konuda somut bir tespite ulaşılamamış ve herhangi bir yaptırım ya da suç duyurusu önerisinde de bulunulmamıştır.



Diğer yandan incelemenin yapılması için gerekli bilgi ve belgelerin verilmediği iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, incelemenin ilerleyen aşamalarında, konunun aydınlatılmasına yönelik gerekli bilgiler temin edilmiş ve bu bilgiler ışığında Kurulumuzca karar alınmıştır.''



Hukuk İşleri Dairesi Başkanı atamasıyla da konu arasında bir bağlantı kurulmasının mümkün olmadığı, söz konusu atamanın hukuka uygun olduğu yönünde teftiş raporları ve kesinleşmiş yargı kararları bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda anayasanın 138. maddesi uyarınca bir açıklama yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

