-"12 DEV ADAM"IN İTALYA KAMPI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarının ikinci etabı olan Bormio kampını tamamlayan (A) Milli Basketbol Takımı, yarın yurda dönecek. İtalya'nın Bormio kentindeki son antrenmanını bu sabah yapan ve kara yoluyla Milano'ya geçen ''12 Dev Adam'', THY'nin yarın Milona'dan kalkacak uçağıyla İstanbul'a gelecek. İtalya'da 14 gün süren Bormio kampı sonrası hazırlıklarına bir hafta İstanbul'da devam edecek olan milliler, 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ''Basketball World Cup 10'' turnuvasına katılmak üzere 8 Ağustos Pazartesi günü İzmir'e gidecek.